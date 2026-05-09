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行天下14天12晚長江旅遊 5/15前報名樓層升級

洛杉磯訊
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船艙房間。
船艙房間。

2026年秋季，行天下旅遊推出「江南至巴蜀．千里詩畫長江14天12晚」豪華行程，搭乘五星級河輪「長江貳號」，從上海航向重慶，橫跨七省市、航行逾2000公里，讓旅客輕鬆飽覽長江沿岸山水與人文風光。

現已開放報名，標準陽台雙人房每人2,999起，5月15日前報名可享樓層升級，並可彈性加購台灣轉機或其他延伸行程。名額有限，建議民眾提早報名。報名專線：626-545-2600，微信號：xingtravel101。此行程由世界日報媒體贊助。

此次行程將於2026年10月23日出發，由Simon錢親自規劃，採北美獨家包船、不拼團模式，僅接待北美華人旅客。旅客將搭乘五星級河輪「長江貳號」，該船具國賓接待背景，以穩定性、高規格服務與寬敞空間著稱。

行天下推出完整長江深度之旅，旅客自上海出發，入住上海虹橋希爾頓酒店，遊覽外灘、城隍廟、南京路後，前往蘇州與陽澄湖，感受江南水鄉風情，秋季更可品嚐大閘蟹。

之後於南京登上豪華河輪，展開九晚長江之旅，途經黃山、廬山、武漢、岳陽、荊州與三峽，最終抵達重慶。行程結合山水名勝、歷史文化與世界級工程景觀。

旅程特別安排黃山、廬山與景德鎮深度體驗，並走訪黃鶴樓、湖北省博物館及岳陽樓。最後穿越葛洲壩與長江三峽，參觀三峽大壩、體驗五級船閘，並乘小舟遊覽巫山神女溪，感受壯麗峽谷風光。

「長江貳號」全船皆為陽台房型，設有游泳池、KTV、麻將室與演藝廳等設施，被譽為「流動的五星級酒店」，每日還安排太極晨練課程。

船上提供三餐與指定酒水暢飲，結合沿線特色美食及免費深夜食堂，並規劃素食專區與專屬餐桌。

岸上行程採小團深度旅遊，每35位旅客配置專屬管家、領隊與導遊，並安排接駁專車。旅程最後入住重慶來福士洲際酒店，並走訪磁器口古鎮、洪崖洞、解放碑及「輕軌穿樓」等知名景點。

微信 世界日報 武漢

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