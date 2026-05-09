核桃市The Terraces精選別墅 限時優惠

The Terraces共擁有四個不同的社區，該建商此次特別推出高規格升級配置的ALTEA精選別墅（見圖）給予優惠。

例如：戶型PLAN 1C，住宅號#56的高級別墅，其室內面積約2,979平方英呎，5房+多功能空間、4衛浴、雙車位車庫。建商贈送升級與精選配置的總價值超過$151,000，售價$2,087,468。

還有戶型：PLAN 2B，往宅號#18的高級別墅，其室內面積約3,530平方英尺，4 房、多功能娛樂室、閣樓空間、 書房，4衛浴、2間客用化妝室，三車位車庫。建商贈送升級與精選配置總價值超過$291,000，售價 $2,684,936。

Walnut市全新住宅社區The Terraces，是Walnut市唯一設有警衛崗哨的封閉式社區。該社區同時還擁有多項完善設施。

建商介紹The Terraces四大社區，包括ALTEA三層獨棟別墅（4至5房）、LAS VISTAS雙層獨棟別墅（4房）、FELICE雙層聯排別墅（3至4房），以及僅12席的頂級豪宅社區TRENTO，主打5房5.5衛莊園級獨棟住宅。

地址：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，預約電話909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com。