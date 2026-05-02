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EB-5投資移民首付30萬、餘款50萬分期2年

洛杉磯訊
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洛杉磯海濱EB-5投資移民項目，80萬美金投資款，可以兩年分期投資。只需要首付款30萬美金，餘款50萬美金，兩年內分期。一項位於洛杉磯海濱城市的EB-5投資移民項目近日由項目方直接推廣，主打「無排期、加速審批」與多元投資方案，吸引有意申請美國移民的投資者關注。

根據美國EB-5法律規定：移民申請可以在3個時期遞交移民申請：項目沒有開工，計畫創造就業。專案正在施工，正在創造就業。項目已經建成，已經創造就業。專案方可以將移民投資款支付建築貸款債務。所以洛杉磯長灘專案是已經創造就業的專案（見圖）。移民投資人的資金還建築貸款。如果移民投資人旅遊簽證進入美國或者移民申請人已經在美國是留學生身份，符合條件在美國遞交移民申請表格。美國境內申請者最快約三個月可獲批工作許可與回美證，境外申請則約需兩年左右完成I-526批准流程，最終獲得條件綠卡。

多元投資方案靈活分期與資金運用：該EB-5項目提供靈活投資結構，根據EB-5投資移民1法律規定，移民投資款可以兩年分期投資。首付款可以30萬美金，餘款50萬美金，兩年分期投資。EB-5投資移民成功的關鍵，移民投資款必須合法，

例如：工作收入，公司合夥人分紅，股東向公司貸款，房地產投資。親戚朋友贈與。需要提供所得稅單。長灘專案已經創造了就業。包括移民局認可的匯款方式。

根據投資移民專案方介紹：只需要移民投資款提供的材料證明資金合法，並且匯款是美國移民局認可的匯款路徑。並且項目已經，計畫，正在創造就業，移民申請才會成功。聯絡方式：加州投資區域中心美國總部電話：626-866-6888，地址：227 W Valley Blvd 288#B, San Gabriel, CA 91776（聖蓋博希爾頓廣場二樓），微信：THLUSA，Email：[email protected]，網站：www.eb5-circ.com。

移民 貸款 洛杉磯

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