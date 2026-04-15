TeloYouth細胞再生產品 5月9日Buena Park事業說明會

主打「細胞再生」與整體健康管理概念的TeloYouth，近年在韓裔 社群快速累積口碑與用戶基礎，現正進一步拓展至華人 市場，並將於5月9日下午2時在Buena Park舉辦事業機會說明會，邀請有興趣的民眾與業界人士參與。

TeloYouth以「源於自然・守護健康」為理念，結合細胞訊號(cell signaling)相關技術，強調透過支持身體自我修復與調節機制，達到由內而外的健康平衡。業者表示，該產品設計靈感來自自然，目標是協助身體在日常生活壓力與環境影響下，維持良好運作狀態。

根據品牌方提供的資料，相關計畫已累計超過百萬人參與，並有大量使用者分享體驗。公司同時指出，產品搭配12個月使用計畫與滿意保證機制，提升消費者信心與持續使用意願，整體回購率達91%，約九成使用者選擇長期使用。

在研究方面，TeloYouth表示，其產品概念曾於德國、科羅拉多、挪威及邁阿密等地的研究機構進行觀察與分析。部分結果顯示，使用者在壓力指標（如皮質醇）方面有所下降，情緒與心理狀態出現改善，並在肌力與整體活力表現上有所提升；另有研究指出，部分受試族群的認知功能提升幅度最高可達46.2%。

業者指出，細胞訊號分子在人體中扮演重要角色，與細胞之間的溝通、修復及再生過程密切相關。透過補充相關成分，有助於支持身體內部調節機制，進而影響包括睡眠品質、免疫力、消化系統及能量代謝等多項健康指標。

此次說明會採預約制參加。主辦方表示，現場將介紹產品理念、使用方式及市場發展機會，並安排交流時間供與會者提問與互動。

有興趣者可洽主辦單位Paul J Kim（首席教練），電話714-732-8477，或至網站www.TeloHealing.com查詢更多資訊，或掃描二維碼（見圖）。