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Astiva Health每年中醫理療72次 牙科補助2200元

記者楊青/洛杉磯報導
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Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦（左）和協調員春梅（右）介紹Astiva Health多項有助提升社區健康的特色福利。（Astiva Health提供）
Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦（左）和協調員春梅（右）介紹Astiva Health多項有助提升社區健康的特色福利。（Astiva Health提供）

Astiva Health 2026年推出多項紅藍卡健康生活福利，中醫理療每年可達72次，牙科年補助2200美元，對年長者健康生活提供諸多支持。

Astiva Health銷售部支持協調員春梅表示，Astiva Health近年的服務，不再僅限基礎醫療，而是越來越多的注重長者的整體健康與生活品質。Astiva Health多項有助提升社區健康的特色福利，更是為華裔和亞裔長輩量身定制。

例如，Astiva Health提供中醫物理治療相關服務，包括針灸、按摩、刮痧、艾灸等。Astiva擁有專屬的針灸服務網。長者如果感到肩頸酸痛、腰背不適，或需要針灸與按摩調理，都可直接聯絡Astiva Health網路內的針灸師預約，無需等待家庭醫生轉診或開立介紹信。

春梅表示，有些醫療保險計畫，在宣傳時會提到 「無限福利」，但實際上往往設有年度金額上限，一旦達到金額限度，相關福利就無法繼續使用。而Astiva Health的部分福利，則是依照服務次數（sessions）來計算，而非金額，這樣讓長者更容易、更合理規劃並充分利用該福利。

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦補充，他們的紅藍卡計劃，部分項目每年為長者提供的按摩等中醫相關療法可高達72次、每次15分鐘，每天最多可使用30分鐘，以便會員獲得足夠時間治療，減輕身體不適。

春梅表示，許多長者關心牙科福利。在2026年計劃中，Astiva Health大幅提升牙科補貼額度，部分計劃最高可提供2200美元的牙科補助。

這筆補助可用於多種牙科服務，例如定期洗牙與檢查、補牙治療、假牙及其他牙科治療等項目。她表示，目前有些醫保計劃聲稱5000或6000美元的牙科福利，但實際上只適用基礎牙科服務，例如簡單檢查或清潔，會員在實際使用時，未必能充分使用到宣傳的金額。

她表示，Astiva Health的牙科福利更具靈活性，會員可以將福利用於多種必要的牙科治療（美容性質項目除外），例如植牙、牙橋以及假牙等，全方位照顧會員的健康需求。

Astiva Health表示，他們擁有直接簽約合作的醫療網絡，在洛杉磯縣有許多中文牙科診所和針灸診所可供選擇，會員無須擔心語言問題。使用這些福利的流程非常簡單，會員可到Astiva Health官方網站查詢合作診所名單；或撥打Astiva Health客服電話866-688-9021詢問，客服團隊可以幫助會員查詢附近的中文牙科或針灸診所，確認診所是否在Astiva Health的醫療網絡內，提供預約及就診流程說明。會員只需預約時間，並攜帶Astiva Health會員卡前往即可。

Astiva免費諮詢熱線866-610-0655。

Astiva Health 2026年推出多項紅藍卡健康生活福利。圖為本報月前的...
Astiva Health 2026年推出多項紅藍卡健康生活福利。圖為本報月前的年節展中，許多民眾前往其攤位前了解詳情。（Astiva Health提供）

Astiva Health 2026年推出多項紅藍卡健康生活福利。圖為Astiv...
Astiva Health 2026年推出多項紅藍卡健康生活福利。圖為Astiva Health品牌大使閱讀其計劃內容。（Astiva Health提供）

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