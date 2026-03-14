Panda Mobile推出OnePool™中美流量共享方案、學生套餐

（Panda Mobile提供）

隨著越來越多華人留學生 、新移民和跨境家庭在美生活、工作與學習，如何獲得穩定、便利且價格合理的通訊服務，成為許多人的共同需求。

作為T-Mobile唯一專注於亞裔美國社區的官方合作夥伴，總部位於西雅圖 的美國通訊運營商——Panda Mobile近年來憑藉穩定的網絡服務和貼近華人用戶需求的產品設計，致力於為華人留學生、年輕華人職場人士、訪問學者、商務人士以及跨境家庭提供更加便捷的移動跨境解決方案，在北美華人社區逐漸建立良好華人社區逐漸建立良好的華人社區。

在網路服務方面，Panda Mobile依托美國第一大通訊營運商T-Mobile的 5G網絡，確保用戶擁有最穩定的通話與高速網路體驗。同時，針對華人用戶在中美兩地頻繁往來的需求，首次推出全美獨家Panda OnePool™跨境數據共享功能，實現 「一個套餐，兩國共享流量」－用戶在美國開通的手機套餐流量，可在美國和中國兩地無縫切換使用。回到中國時，手機會自動連接當地網絡，無需更換SIM卡，也無需購買額外漫遊流量；可正常使用美國常用應用，並透過Wi-Fi Calling繼續使用美國號碼進行國際/本地通話和短信，實現真正的跨境無縫連接。

同時，Panda Mobile為來美留學生專門推出「學生套餐」，使留學生用戶能夠享有更優惠的套餐和客製化更高的留學通訊服務。也提供線上客服、社群平台等多種方式，為留學生用戶提供持續的、更便利的雙語客服支援。

除了提供通訊服務外，Panda Mobile也積極參與華人社區活動，贊助並參與了多場華人文化節慶、學生活動以及社區公益項目，透過線下展位和社區互動，向更多華人群體介紹通訊產品與服務，也為社區活動提供支持。

Panda Mobile品牌發言人Luis表示，Panda Mobile希望透過不斷優化產品體驗，讓華人用戶在海外也能享受簡單、可靠且具性價比的通訊服務。同時，也希望透過參與社區活動，加強與華人群體的聯繫，為社區發展貢獻力量。

（Panda Mobile提供）

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