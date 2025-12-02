我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

2026紅藍卡費用全面上調 年度轉換期僅剩一周 把握最後黃金時間

洛杉磯訊

2026年紅藍卡（Medicare）年度轉換期將於12月7日截止，只剩最後一週可調整明年的醫療與藥物保險。各家紅藍卡公司計劃每年都會發生改變，若不及時檢視與更新，系統將自動沿用原計劃，在保費全面上漲、福利調整的情況下，許多長輩可能在不知情下承擔更高自付額與用藥成本，甚至錯失原本享有的福利，因此，選擇專業資深且代理衆多保險公司的保險經紀，也是挑選明年紅藍卡計劃的關鍵。

2026年Medicare Part B標準月保費將從2025年的185美元調升至約202.9美元，漲幅9.7%，也是紅藍卡歷史上首次突破200美元大關。 同時，Part B年度自付額也將由257美元提高到283美元，漲幅超過10%，對僅持有原始紅藍卡或搭配Supplement計劃的民眾影響最大，因為在達到自付額前，門診相關醫療費用都必須自行承擔。華興保險耆英健保部門經理Winnie提醒，對於依賴固定退休金與社安金的長者，可考慮選擇提供Part B保費退費的計劃，在降低口袋負擔的同時也能享受多重福利。

對尚未累積足夠工作點數的新移民與工作年資較短的長者而言，2026年想享有Part A住院保險需自付的月保費仍然相當可觀：工作點數在0–29之間者，每月約需支付565美元保費；累積30–39點者，每月保費約為311美元，長期下來是一筆不小的固定開支。

處方藥方面，2026年Part D年度自付額上限將由590美元調升至615美元，該變化影響所有紅藍卡藥物計劃使用者。 同時，Part D處方藥自付上限也從2,000美元提高至2,100美元，代表有長期用藥需求的慢性病患者，在達到封頂前自付的藥費將再增加。擁有20年專業經驗的華興保險紅藍卡專家愛莉表示，華興保險代理17家保險公司百餘種計劃，可根據您實際服用的藥名與劑量，找出自付額較低、用藥更有彈性的方案。

除了費用上調之外，加州白卡（Medi-Cal）也將自2026年起恢復資產審核制度，過去兩年「只看收入、不看存款」的寬鬆時期即將結束，新規之下，單人家庭資產上限為13萬美元，雙人家庭為19.5萬美元，每增加一名家庭成員，資產上限再提高6.5萬美元。計入資產的項目包括銀行存款、現金、非自住房產及額外車輛等，而一套自住房和一輛主要用車通常可排除在計算之外。 一旦因資產超標而失去白卡資格，長者需自行負擔全額Part B保費、失去藥品補助及紅藍卡與白卡的雙重資格，醫療與用藥成本可能大幅跳升，并且無法再使用紅藍白卡的優勢計劃。受白卡新政影響的長輩，務必馬上聯絡專業保險經紀，以討論轉換計劃的可行性。

整體而言，2026年紅藍卡將在保費、自付額、藥費與資格審核等多個面向同步收緊，長者與家屬需抓緊最後時間，盡快檢視現有紅藍卡計劃與白卡資格，及早調整，才能在選擇合適醫療保障的同時守住福利。華興保險擁有近40年專業經驗，資深耆英健保團隊代理17家保險公司過百種計劃，比起僅代理一家或幾家保險公司的經紀，更能客觀比較不同計劃的保費、福利與醫師網絡，替您精選真正適合個人需求與預算的方案。有任何問題歡迎撥打華興保險紅藍卡專綫626-363-0999或訪問www.kcal.net

保險 紅藍卡 保費 白卡 健保

上一則

跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？

下一則

高租金地段也不安全？洛市女子遛狗遭遊民猥褻

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
在美國定居的一對華人移民夫妻，為了給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。（樂艷秋提供）

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

2025-11-26 14:19

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產