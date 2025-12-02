2026紅藍卡費用全面上調 年度轉換期僅剩一周 把握最後黃金時間

2026年紅藍卡 （Medicare）年度轉換期將於12月7日截止，只剩最後一週可調整明年的醫療與藥物保險 。各家紅藍卡公司計劃每年都會發生改變，若不及時檢視與更新，系統將自動沿用原計劃，在保費 全面上漲、福利調整的情況下，許多長輩可能在不知情下承擔更高自付額與用藥成本，甚至錯失原本享有的福利，因此，選擇專業資深且代理衆多保險公司的保險經紀，也是挑選明年紅藍卡計劃的關鍵。

2026年Medicare Part B標準月保費將從2025年的185美元調升至約202.9美元，漲幅9.7%，也是紅藍卡歷史上首次突破200美元大關。 同時，Part B年度自付額也將由257美元提高到283美元，漲幅超過10%，對僅持有原始紅藍卡或搭配Supplement計劃的民眾影響最大，因為在達到自付額前，門診相關醫療費用都必須自行承擔。華興保險耆英健保 部門經理Winnie提醒，對於依賴固定退休金與社安金的長者，可考慮選擇提供Part B保費退費的計劃，在降低口袋負擔的同時也能享受多重福利。

對尚未累積足夠工作點數的新移民與工作年資較短的長者而言，2026年想享有Part A住院保險需自付的月保費仍然相當可觀：工作點數在0–29之間者，每月約需支付565美元保費；累積30–39點者，每月保費約為311美元，長期下來是一筆不小的固定開支。

處方藥方面，2026年Part D年度自付額上限將由590美元調升至615美元，該變化影響所有紅藍卡藥物計劃使用者。 同時，Part D處方藥自付上限也從2,000美元提高至2,100美元，代表有長期用藥需求的慢性病患者，在達到封頂前自付的藥費將再增加。擁有20年專業經驗的華興保險紅藍卡專家愛莉表示，華興保險代理17家保險公司百餘種計劃，可根據您實際服用的藥名與劑量，找出自付額較低、用藥更有彈性的方案。

除了費用上調之外，加州白卡 （Medi-Cal）也將自2026年起恢復資產審核制度，過去兩年「只看收入、不看存款」的寬鬆時期即將結束，新規之下，單人家庭資產上限為13萬美元，雙人家庭為19.5萬美元，每增加一名家庭成員，資產上限再提高6.5萬美元。計入資產的項目包括銀行存款、現金、非自住房產及額外車輛等，而一套自住房和一輛主要用車通常可排除在計算之外。 一旦因資產超標而失去白卡資格，長者需自行負擔全額Part B保費、失去藥品補助及紅藍卡與白卡的雙重資格，醫療與用藥成本可能大幅跳升，并且無法再使用紅藍白卡的優勢計劃。受白卡新政影響的長輩，務必馬上聯絡專業保險經紀，以討論轉換計劃的可行性。

整體而言，2026年紅藍卡將在保費、自付額、藥費與資格審核等多個面向同步收緊，長者與家屬需抓緊最後時間，盡快檢視現有紅藍卡計劃與白卡資格，及早調整，才能在選擇合適醫療保障的同時守住福利。