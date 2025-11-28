美國聯合諮詢服務 免費提供冷凍食品識別防範

由美國聯合諮詢服務公司編譯，提供商家注意。美國食品藥物管理局(FDA )指出，進口冷凍食品有許多風險，例如：沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌等病原體污染、銫-137等放射性核種造成的化學污染、不衛生的加工過程。為降低這些風險，FDA將對外國工廠進行檢查，抽取產品樣本，發布進口警示(IMPORT ALERT)，並採取諸如外國供應商驗證計劃(FSVP)等措施，以確保進口食品符合美國安全標準。

進口冷凍食品的主要風險包括細菌污染、化學與放射性物質、可能夾帶的食源性病毒，以及加工過程不衛生等問題。

FDA如何應對這些風險：

FDA可以發布進口警示，禁止特定公司或國家的產品進入美國，直到導致違規的情況得到糾正。

境外設施檢查：FDA會對境外設施進行檢查，以確保其符合美國安全標準。

抽樣與檢測：FDA採集進口食品的樣本並進行檢測，以排除安全問題。

境外供應商驗證計畫(FSVP)：FSVP規定進口商必須驗證其境外供應商是否符合美國安全標準。

「拒絕入境」：FDA有權拒絕任何不符合美國法律規定的食品入境。

