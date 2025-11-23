我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

味全好歌齊歡唱賽 回饋洛杉磯社區民眾

洛杉磯訊
雙人組參賽者身著正式服裝登台演唱，展現歌藝與默契，為現場觀眾帶來精彩表演。（記者張庭瑜╱攝影）
味全（Wei-Chuan）主辦的「2025美國味全好歌齊歡唱·旋律韻味全」歌唱大賽，22日在洛杉磯僑教中心登場，吸引近百觀眾到場觀賽。賽事分菁英組、壯年組、青年組及雙人組，參賽者來自社區各年齡層，經過數小時競唱，現場氣氛熱絡，展現豐富音樂能量與社區活力。

決賽於上午10時20分展開，首先進行耆英組賽程，隨後依序為壯年組、青年組與雙人組。最終共有近40位選手晉級決賽，現場歌聲與掌聲不斷，氣氛高昂。為確保賽事公平，主辦單位邀南加州音樂界資深人士組成評審團，成員包括方碧霞、吳麗華及梁華等，並採用星光評分系統，讓選手可即時獲得成績回饋。

比賽邀請多位資深音樂人擔任評審，評分過程專業且嚴謹，並採即時星光系統公布結果。（...
本屆比賽中，黃國軒表現突出，勇奪壯年組與雙人組冠軍。其他組別優勝者包括紀月恆、舒蕙玉，以及與黃國軒搭檔的李逸鳴。主辦單位下午2時20分至2時35分安排嘉賓表演，並於比賽結束後，在大廳舉行頒獎典禮。單人組冠軍獲1000美元獎金，雙人組冠軍則獲2000美元獎勵。

參賽者自信登台，演出曲目動人，贏得台下觀眾熱烈掌聲。（記者張庭瑜╱攝影）
女參賽者演唱情感豐富，投入演出，展現音樂實力與舞台魅力。（記者張庭瑜╱攝影）
味全公司美國區總經理施教敦表示，味全1972年在美國創立至今已逾50年，始終獲得廣大消費者支持，因此舉辦此類活動，回饋社區民眾，提供交流平台。他說：「希望藉由歌唱比賽，鼓勵大家以歌會友，唱歌也有助身心健康。」未來除持續舉辦歌唱大賽，也規畫舉辦創意食譜比賽，鼓勵民眾以味全產品設計特色料理，獲獎者的食譜有機會商品化。此外，味全也將持續於各大超市進行周末試吃活動，推廣傳統東方食品，並進一步擴展進入主流市場通路。

味全公司美國區總經理施教敦出席活動，表示舉辦歌唱大賽是為回饋社區、促進交流。（記...
味全目前在美國設有洛杉磯、舊金山、芝加哥、休士頓、紐約與亞特蘭大六個分公司，並於洛杉磯及田納西州設有三座工廠，產品已成功進入包括Safeway與Albertsons等全美大型連鎖超市。施教敦表示，希望透過各類型活動，深化味全品牌與在地社區的連結，也讓更多人認識來自台灣的飲食文化。

比賽吸引近百觀眾齊聚，全神貫注欣賞選手演出，不少民眾拿起手機記錄精彩畫面。（記者...
洛杉磯 食譜 加州

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49
金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

2025-11-21 13:10

