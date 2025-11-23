味全好歌齊歡唱賽 回饋洛杉磯社區民眾

雙人組參賽者身著正式服裝登台演唱，展現歌藝與默契，為現場觀眾帶來精彩表演。（記者張庭瑜╱攝影）

味全（Wei-Chuan）主辦的「2025美國味全好歌齊歡唱·旋律韻味全」歌唱大賽，22日在洛杉磯 僑教中心登場，吸引近百觀眾到場觀賽。賽事分菁英組、壯年組、青年組及雙人組，參賽者來自社區各年齡層，經過數小時競唱，現場氣氛熱絡，展現豐富音樂能量與社區活力。

決賽於上午10時20分展開，首先進行耆英組賽程，隨後依序為壯年組、青年組與雙人組。最終共有近40位選手晉級決賽，現場歌聲與掌聲不斷，氣氛高昂。為確保賽事公平，主辦單位邀南加州 音樂界資深人士組成評審團，成員包括方碧霞、吳麗華及梁華等，並採用星光評分系統，讓選手可即時獲得成績回饋。 比賽邀請多位資深音樂人擔任評審，評分過程專業且嚴謹，並採即時星光系統公布結果。（記者張庭瑜╱攝影）

本屆比賽中，黃國軒表現突出，勇奪壯年組與雙人組冠軍。其他組別優勝者包括紀月恆、舒蕙玉，以及與黃國軒搭檔的李逸鳴。主辦單位下午2時20分至2時35分安排嘉賓表演，並於比賽結束後，在大廳舉行頒獎典禮。單人組冠軍獲1000美元獎金，雙人組冠軍則獲2000美元獎勵。 參賽者自信登台，演出曲目動人，贏得台下觀眾熱烈掌聲。（記者張庭瑜╱攝影） 女參賽者演唱情感豐富，投入演出，展現音樂實力與舞台魅力。（記者張庭瑜╱攝影）

味全公司美國區總經理施教敦表示，味全1972年在美國創立至今已逾50年，始終獲得廣大消費者支持，因此舉辦此類活動，回饋社區民眾，提供交流平台。他說：「希望藉由歌唱比賽，鼓勵大家以歌會友，唱歌也有助身心健康。」未來除持續舉辦歌唱大賽，也規畫舉辦創意食譜 比賽，鼓勵民眾以味全產品設計特色料理，獲獎者的食譜有機會商品化。此外，味全也將持續於各大超市進行周末試吃活動，推廣傳統東方食品，並進一步擴展進入主流市場通路。 味全公司美國區總經理施教敦出席活動，表示舉辦歌唱大賽是為回饋社區、促進交流。（記者張庭瑜╱攝影）