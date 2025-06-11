聯合健保與加聯泰平醫療網舉辦健康講座

聯合健康保險 （UnitedHealthcare）為提升華人 社區民眾的健康意識和對糖尿病 及慢性病管理的認識，特與加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）合作，將於2025年夏季舉辦公益健康講座，邀請專業醫師與社區民眾面對面交流，傳遞最新健康資訊。

本次講座邀請曾祥耕內科醫學博士（Dr. William Tzeng, MD）主講「糖尿病管理全攻略」。講座內容涵蓋多項社區及耆老、照顧者關心的健康主題，例如，為什麼會患上糖尿病？哪些篩查項目不容忽視？調整生活方式可以提升藥物治療效果？同時，曾醫生還將分享實用的慢性病管理方法和老年健康照護建議。現場備有精美小禮物，氣氛輕鬆熱絡，適合廣大華人朋友參加。

活動將於6月23日星期一下午2時在聯合健康保險亞裔 資訊中心舉行(地址9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City茶壺廣場)，民眾可撥打1-800-801-1900查詢詳情，名額有限，敬請把握。

聯合健康保險因你所需，用心服務，祝您生活更健康。

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