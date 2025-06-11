我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列證實空襲德黑蘭大爆炸 伊朗宣布進入緊急狀態

ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉

聯合健保與加聯泰平醫療網舉辦健康講座

洛杉磯訊

聯合健康保險（UnitedHealthcare）為提升華人社區民眾的健康意識和對糖尿病及慢性病管理的認識，特與加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）合作，將於2025年夏季舉辦公益健康講座，邀請專業醫師與社區民眾面對面交流，傳遞最新健康資訊。

本次講座邀請曾祥耕內科醫學博士（Dr. William Tzeng, MD）主講「糖尿病管理全攻略」。講座內容涵蓋多項社區及耆老、照顧者關心的健康主題，例如，為什麼會患上糖尿病？哪些篩查項目不容忽視？調整生活方式可以提升藥物治療效果？同時，曾醫生還將分享實用的慢性病管理方法和老年健康照護建議。現場備有精美小禮物，氣氛輕鬆熱絡，適合廣大華人朋友參加。

活動將於6月23日星期一下午2時在聯合健康保險亞裔資訊中心舉行(地址9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City茶壺廣場)，民眾可撥打1-800-801-1900查詢詳情，名額有限，敬請把握。

聯合健康保險因你所需，用心服務，祝您生活更健康。

關注「聯合健保」微信服務號，獲更多健康生活資訊。

糖尿病 保險 華人 微信 亞裔

上一則

南加母親被遣返 控訴拘留中心讓人「餓到假裝吃東西」

下一則

宵禁來了 洛市華人社區反應不一：沒差？混亂？

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02

超人氣

更多 >
12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜