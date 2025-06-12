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藥品出口 美國聯合諮詢公司免費解答

洛杉磯訊
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美國製造的膳食補充物(Dietary Supplement)出口至外國，需要美國FDA出具自由銷售證書(Free Sale Certificate)。若要進口美國製的藥品，是否也有相關的藥品出口證書，協助外國進口商順利通關。美國FDA簽發並驗證藥品證書(CPP)。CPP是一份遵循世界衛生組織(WHO)認證計劃指南的文件，用於確認藥品在出口國的市場銷售狀況及合規性。此證書能促進國際貿易，證明藥品符合出口國在品質、安全性和功效方面的標準，是出口流程中的關鍵文件。

以下為更詳細的解釋：

1. CPP的用途：CPP證明藥品已獲准在原產國銷售，並符合所需的監管標準。它有助於各國信賴進口產品的品質、安全性與功效。

2. CPP的作用：經FDA批准或許可的藥品、符合FDA專論(Monograph)的非處方藥(OTC)以及符合FDA特定要求的未批准藥品，皆可簽發電子藥品證書(eCPP)。

3. eCPP驗證：FDA透過統一註冊與列名系統出口認證驗證器(FECV)門戶網站，提供eCPP的線上驗證服務。

4. CPP對全球貿易的重要性：CPP有助於縮短新藥上市所需的時間。

5. 世衛組織認證計畫：世衛組織認證計畫提供監管藥品生產許可證的框架，確保其符合國際標準，CPP格式已廣泛被各國藥品監管機構認可。

United Consulting Services美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼(Daniel Hue)，多年從事FDA、USDA和美國海關(US CUSTOMS)的諮詢，成功案例眾多。提供免費諮詢，有關更多美國藥品出口證書的申請細節與流程，可電626-234-9468，[email protected]，網址：www.ucs.la，微信號：danielh73。地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733。

FDA 世衛 國藥

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