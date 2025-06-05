大莊家「豪華巡禮送大屋Home Sweet Win」單親媽媽喜贏新屋

大莊家舉辦豪華巡禮送大屋 (Home Sweet Win！) 活動5月30日揭曉，幸運兒為長灘市居民 Mayra V. (圖中)。（「大莊家賭場度假村」提供）

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）為期三個月的「豪華巡禮送大屋」（Home Sweet Win !）活動得獎者揭曉。5月30日晚，長灘市居民Mayra V.抽出幸運鑰匙開啟了終極大獎，歡欣擁有一棟位於特曼庫拉市全新建造四臥房三衛浴的頂級門控安全社區大屋。

這位獨自撫育三名女兒成長並有孫輩的單親母親興奮地表示，她從未擁有過屬於自己的房屋。多年前，Mayra在墨西哥 取得心理學學士後，毅然決定遠赴美國為女兒們謀求更好的生活。她回想起早年身為新移民時的艱辛歷程，送孩子們上學後自己還要馬不停蹄趕赴英語課堂，另還在洛杉磯 的一間工會辦公室擔任管理員。現在，她是加州 老年人照護的醫護人員工會的代表。

視頻：「大莊家賭場度假村」提供

Mayra表示，她一直努力工作是為了支撐整個家庭。Mayra的家人向「大莊家」工作人員說，Mayra為這個家竭力付出，也正因為Mayra的愛心奉獻才有了他們今天的成就，如今能夠見證她獲得這樣一份夢想成真的大禮；一棟完全屬於她本人的大屋，這種感覺真是莫大的幸福。

當成功入圍「豪華巡禮送大屋」終極抽獎活動的20名「大莊家」幸運兒之一後，Mayra在主持人Ty Pennington的召喚下，為倒數第二個登上舞台選擇自己的終極幸運盒者。當下，她選擇了右側第六個盒子，並將自己上週在社區教會外撿到的一枚幸運硬幣放置在盒子上，說她曾將這枚硬幣帶回教會並祈禱。Mayra還回憶道，在撿到幸運硬幣的幾週前，她曾夢見一棟鋪著白色地板、配備有白色櫥櫃的大屋，夢醒後她隨即記錄夢境的內容並認真思索這夢境是否具有重要意義。

幸運單親媽媽Mayra說：「許多人告訴我這就是美國夢，此時此刻我終於信了，這將是我人生的第一棟房產。」（「大莊家賭場度假村」提供）

當「豪華巡禮送大屋」活動進行到最後也是最激動人心的時刻，主持人Ty Pennington親自為三名進入終極對決的幸運兒倒數計時並高呼「轉動鑰匙！」時，只有Mayra的鑰匙成功開鎖，成為舞台上唯一穿過房門的幸運兒，晉升為這棟特曼庫拉全新氣派豪宅的主人。

在次日的獎品房屋現場，Mayra與主持人Ty Pennington再次會面。（「大莊家賭場度假村」提供）

「許多人告訴我這就是美國夢，此時此刻我終於信了。這將是我人生的第一棟房產，作為單親媽媽，我一直都沒有條件擁有屬於自己的房產，而現在它是我的了，我實在是太激動了。」Mayra強忍喜悅的淚水哽咽道，「我覺得自己是被命運眷顧的人。這不僅是給我的禮物，也是對我的家人的饋贈，千言萬語都無法表達我內心由衷的感激。」

Mayra在家人注視下難掩內心的喜悅，當眾宣布將儘快入住這棟全新大屋。（「大莊家賭場度假村」提供）

在次日的獎品房屋現場，Mayra與主持人Ty Pennington再次會面。「與家人團聚是我最幸福的時刻。他們是我力量的源泉，」Mayra向這位電視節目及賭場活動主持人表示，在家人的注視下，她難掩內心的喜悅，她還當眾宣布將儘快入住這棟全新大屋。更為奇特的是，她還驚喜發現房屋中配置著白色櫥櫃和淺色地板，與數週前夢境中的場景幾無二致。「我想這裡很快就會飄起墨西哥烤牛排 的香味，我和家人將在這裡開啟人生新的篇章，創造更多更美好的回憶。這就是夢想成真的感覺。」

另外兩名入圍「豪華巡禮送大屋」（Home Sweet Win！）活動的幸運兒分別獲得了2萬5千美元現金獎賞。（「大莊家賭場度假村」提供）

大獎揭曉同時，另外兩名入圍大莊家「豪華巡禮送大屋」活動的幸運兒分別獲得了2萬5千美元現金獎賞。

2025年3月至5月期間，「大莊家賭場度假村」為會員提供了一次難得的贏取全新大屋的抽獎機會，這棟大屋由「Meritage Homes」公司設計建造，座落於街角地段，周邊為「Prado」私人住宅小區的便利設施所環繞。這棟獨立式單戶住宅秉持大型開放式平面空間的設計理念，配備有專業廚師級別的時尚廚房、高效節能的智慧設施、全套惠而浦家電、窗戶遮光設備及充裕的戶外空間。大屋所在小區配備有泳池、社區會所、燒烤場地、野餐涼棚及綠茵公園。此外，「大莊家」代表於5月30日（周五）宣布，「豪華巡禮送大屋」（Home Sweet Win!）活動將於2026年再次回歸並繼續由Ty Pennington擔任主持人。

除了「豪華巡禮送大屋」之外，大莊家還向非營利性慈善房屋組織「大洛杉磯地區仁人家園」（簡稱Habitat LA）捐贈了5萬美元善款以支援該組織在今年1月份山火 後的各項重建工作。瞭解更多詳情可登錄官網Pechanga.com。