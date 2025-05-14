安納海日間保健中心 長者同歡慶2周年

中心主任阮麗莎用心服務，讓長者擁有幸福晚年。

日前，位於橙縣 的安納海日間保健中心(OC Anaheim ADHC/CBAS)盛大舉辦「2週年慶聯歡會」，吸引近200位長者及工作人員齊聚一堂，共同慶祝這個溫馨而重要的日子。活動現場充滿歡聲笑語，精彩節目輪番上演，更有舞獅團隊助陣，將氣氛推向最高潮。長者們興奮地將紅包塞進獅子嘴裡，寓意吉祥如意，並紛紛合影留念，記錄這美好時刻。

安納海日間保健中心主任阮麗莎(Lisa)在受訪時表示，中心已成立2年，始終秉持細心護理與熱忱服務的理念，讓長者們每天都能快樂地前來，平安地回家，這是團隊最大的使命與責任。她希望中心未來能不斷茁壯發展，提供更多元化、更優質的服務，讓更多長者受惠。感謝政府對老人日間保健中心的支持，使長者們能夠走出家門，融入社交活動，並擁有一個促進身心健康的理想場所。

中心的長者們紛紛表示，安納海日間保健中心就像他們的第二個家，負責人Lisa及團隊成員的關懷與照顧，讓他們感受到無比的溫暖與安心。一位76歲的長者分享，自從一年半前開始來到中心，他的生活變得更加規律，每天清晨6點起床，7點半搭車，8點到中心享用早餐，日常生活變得充實而健康。此外，他還結交了許多新朋友，身體狀況也大有改善。

安納海日間保健中心專為橙縣及週邊華人 長者提供長期護理服務，設有康復中心、護士部及社工部。其中，社工部專注於社會服務及心理健康 支援，確保長者獲得完善的關懷與協助。中心佔地1萬2千多平方呎，擁有寬敞舒適的環境與完善的設施。每日提供營養師精心搭配的早午餐與點心，並提供接送服務，讓長者無後顧之憂。此外，中心擁有專業的醫療護理團隊，成員皆精通國語，且擁有十多年服務長者的經驗，專為移民來美、獨居或子女忙碌無暇照顧的長者提供貼心的護理，幫助他們維持身心靈的健康。

安納海日間保健中心致力於打造一個溫馨、包容與支持的環境，讓長者感受到關愛與尊重，安心享受幸福晚年。電話714-215-4388，地址：2000 W. Corporate Way, Anaheim, CA。