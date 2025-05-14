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李晶晶牙科歡慶15周年 植牙優惠

鑽石吧訊
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李晶晶牙科診所是由李晶晶牙醫博士等多位資深牙齒專科醫師主理的一家位於鑽石吧和西柯文納牙科診所。李醫師曾任職於密歇根大學牙醫學院，擁有20年臨床和教學經驗，精通人工植牙、牙齒矯正、隱形矯正、根管治療、智齒拔除、牙周病治療、牙齒漂白、瓷貼片、固定及活動假牙、牙齒清潔與修復等領域。

李醫師專精高難度植牙植骨手術，已經完成近萬例植牙病例，擅長四合一植牙，即拔牙、植牙、植骨和假牙一次完成。診所設備先進，嚴格消毒，擁有超低輻射三維數碼X-光機，為患者提供高品質的牙科服務。

李醫師表示，如果有牙齒鬆動，不知是否可以保留時，牙周病植牙專科醫師可以做準確的評估，是拔牙前最後的諮詢。

診所成立15週年慶，回饋紅藍白卡病人優惠券。計有500元植牙折扣券和200元假牙折扣券。

牙科診所接受長者健保計劃、紅藍白卡以及包括中心健保、藍盾健保、聯合健保、藍十字健保、Well Care、Health Net和Scan在內的多種福利，如洗牙、植牙諮詢、牙周治療等。提供免費植牙和牙齒矯正諮詢。有關李晶晶牙科診所服務，參考世界日報2025年電話簿D215頁。

中文專線909-908-8905和909-869-1098，鑽石吧鑽石牙科地址為3333 S. Brea Canyon Rd., #121, Diamond Bar, Ca 91765。西柯汶納佳美牙科地址為2707 E. Valley Bl., #301, West Covina, Ca 97792。專線626-435-1488。

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