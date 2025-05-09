天普市「美寶會•椒宴」開幕 國宴級健康家鄉味

由知名再生醫學企業美寶集團打造的高品質中餐品牌—美寶會•椒宴，已於洛杉磯天普 市正式亮相。新店面積約5500平方英呎，可容納120位賓客用餐，是美寶集團將「健康生活方式」理念延伸至日常飲食的一次全新嘗試，也標誌著其正式進軍高端餐飲領域。

融合經典創意，重新定義「家的味道」，椒宴主打川、湘、魯、滬等經典菜系，結合加州 本地食材與現代烹飪理念，呈現既地道又有新意的中餐體驗。無論是麻辣開胃的川湘風味，還是講究火候與技藝的魯滬佳餚，每一道菜都凝聚了廚師團隊的匠心。

星級團隊坐鎮，專業打磨菜餚品質，椒宴的廚師團隊由來自北京頂級酒店的資深主廚領銜，成員平均從業經驗超過30年，曾參與多場國宴級別的宴會服務。他們將傳統中餐的技法與現代食尚相結合，從食材選用到火候掌控，每一道菜都體現出精緻用心。

椒宴的室內設計融合東方意境與加州現代審美，氛圍溫馨自然，服務細緻貼心，既適合家庭聚餐，也適配各類人生紀念高光時刻—無論是婚宴、壽宴、升學 宴，或是朋友小聚、商務宴請，美寶會•椒宴的品質與儀式感，是賓客「慶賀人生」之選。

開業盛典熱烈舉行，賓朋雲集共襄盛舉。現場賓客對餐廳的環境與菜品也給予了高度評價，稱其「溫馨又美味，價格真實惠」。美寶集團董事局副主席Lili（圖正中央戴紅花）也在開幕致辭中表示：美寶關注的不只是生命的長度，更是生活的品質。椒宴，是我們將健康理念融入日常生活的重要一步。