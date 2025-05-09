我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

天普市「美寶會•椒宴」開幕 國宴級健康家鄉味

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

由知名再生醫學企業美寶集團打造的高品質中餐品牌—美寶會•椒宴，已於洛杉磯天普市正式亮相。新店面積約5500平方英呎，可容納120位賓客用餐，是美寶集團將「健康生活方式」理念延伸至日常飲食的一次全新嘗試，也標誌著其正式進軍高端餐飲領域。

融合經典創意，重新定義「家的味道」，椒宴主打川、湘、魯、滬等經典菜系，結合加州本地食材與現代烹飪理念，呈現既地道又有新意的中餐體驗。無論是麻辣開胃的川湘風味，還是講究火候與技藝的魯滬佳餚，每一道菜都凝聚了廚師團隊的匠心。

星級團隊坐鎮，專業打磨菜餚品質，椒宴的廚師團隊由來自北京頂級酒店的資深主廚領銜，成員平均從業經驗超過30年，曾參與多場國宴級別的宴會服務。他們將傳統中餐的技法與現代食尚相結合，從食材選用到火候掌控，每一道菜都體現出精緻用心。

椒宴的室內設計融合東方意境與加州現代審美，氛圍溫馨自然，服務細緻貼心，既適合家庭聚餐，也適配各類人生紀念高光時刻—無論是婚宴、壽宴、升學宴，或是朋友小聚、商務宴請，美寶會•椒宴的品質與儀式感，是賓客「慶賀人生」之選。

開業盛典熱烈舉行，賓朋雲集共襄盛舉。現場賓客對餐廳的環境與菜品也給予了高度評價，稱其「溫馨又美味，價格真實惠」。美寶集團董事局副主席Lili（圖正中央戴紅花）也在開幕致辭中表示：美寶關注的不只是生命的長度，更是生活的品質。椒宴，是我們將健康理念融入日常生活的重要一步。

加州 升學 天普

上一則

傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事

下一則

南加慈善高球賽 募款突破53萬美元 嚴長壽分享15年參與公益經驗

延伸閱讀

加州油價一年內恐飆漲75% 專家說原因是這

加州油價一年內恐飆漲75% 專家說原因是這
頻拒「陪審」恐受罰 5情況申請免除

頻拒「陪審」恐受罰 5情況申請免除
加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人
亞裔名人堂舉辦加州ICONS盛典 表揚亞太裔、原住民成就

亞裔名人堂舉辦加州ICONS盛典 表揚亞太裔、原住民成就
川普放話 不再金援加州高鐵

川普放話 不再金援加州高鐵
拒「陪審」是否會坐牢受罰？ 具這些理由可申請免除

拒「陪審」是否會坐牢受罰？ 具這些理由可申請免除

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作