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核桃市5月17日(週六)「回收有回報」贈濾油器…

洛杉磯訊
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洛杉磯縣公共工程部於5月17日（星期六）上午10時至下午2時，在核桃市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油濾油器及舊機油免費回收」活動，回收舊機油濾油器，即可免費獲得全新濾油器及回收工具包（見圖）。

洛杉磯縣公共建設部門表示，希望住在核桃市(Walnut)或附近的居民，都可以參加舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址18724 Amar Road,Walnut, CA（與Noales Street交界，近Taco Bell）指定的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店進行回收，現場設有回收最多5加侖的舊機油服務。

「回收有回報」的舊機油及濾油器回收活動，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔社區做的貢獻，回收舊機油濾油器及舊機油，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份特別的回收工具包，其中包括一條工作巾、一個機油漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，殘餘的機油會對環境造成污染，參加可持續且有意義的舊機油及濾油器回收活動，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區，建設更清潔的洛杉磯縣社區。

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