羅馬琳達華人教會 5月4日起7天免費精神健康講座

羅馬琳達華人 教會將於5月4日到5月10日晚間七時舉辦免費情緒與屬靈的精神健康講座，由韓裔 韓鐘根博士主講「憂鬱症 和心靈的健康」（見圖），張仲明提供翻譯。除此之外，他還將於白天會提供免費的心靈健康輔導。

韓鐘根博士在全國各地的教會服務期間，意識到教會和社區需要更多情感和心理健康支持事工，因此他前往了伊利諾伊州芝加哥的北園大學攻讀並獲得了諮詢心理學碩士學位。

作為一名獲得國家認證和有執照的家庭心靈健康諮詢師和輔導員，他多年來一直致力於家庭關係、夫妻關係和老年人的情緒悲傷方面的諮詢服務。他熱衷於向世界傳播「全面健康的生活」。在今天這個時代，每天都有許多人因為得到憂鬱症而自殺。韓博士曾經在他發表的論文「家庭暴力的預防與教育」中提到，在研究家庭暴力的過程中，親密關係中的身體上和情緒上的虐待。與此同時，審視自我，發現自己在情感上以吼叫、無視的方式虐待親愛的妻子。韓博士因為他自己在這方面的深刻的體會及反省，使他自己決心去學習，不單是改變了自己，也學會了如何的幫助別人。

預約洽詢240-353-3772張仲明。羅馬琳達華人教會地址：25665 Van Leuven Street, Loma Linda, CA 92354 。歡迎所有華人社區的朋友親自前來參加，接受免費輔導，地方遠的朋友也可在YouToube上看現場直播。https://www.youtube.com/channel/UCtwNptCRKFWg6fYOrKywFIA或者是在YouToube上找Loma Linda Chinese Church。