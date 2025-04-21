Tustin幸福之星養生村 4/26 open house

選擇一處安心，放心的養老機構，不但是現在銀髮族規劃自己晚年的熱門選項，也是許多子女兼顧父母和家庭的最佳安排。位於Tustin的幸福之星養生村， 將於周六（26日）舉辦Open House， 讓大家瞭解專爲華人 長輩打造的度假式養生模式，還可享受限時驚喜優惠價格！

繼核桃 市的幸福之星養生村獲得成功回響及肯定, 幸福之星養生村以同樣的經營理念，分別在橙縣 的Tustin與聖地亞哥的Oceanside 推出同樣高品質的養生村。位處於交通樞紐的Tustin幸福之星養生村，更是被UCI等頂尖醫療體系所環抱，不論是日常生活或有醫療需求都非常方便。

與核桃市的幸福之星養生村一樣，Tustin養生村同樣有著寬敞舒適的環境，明亮時尚的空間設計，更以渡假村式的養老體驗及量身定制照護專案，落實讓長輩開心，兒女放心的宗旨。一經推出， 已吸引許多華人長輩預約入住。

養生村內設有精緻餐廳，每日供應營養美味的餐飲與點心。同時提供無線網路、健身中心、每週專人清潔打掃、洗衣服務，並為華人長輩策劃豐富多元的社交活動。此外，養生村還配備專職護士每日值班，以及貼心的接送就醫服務。

為確保長輩安全無虞，每位住戶皆配備緊急呼叫「項鍊」，遇緊急狀況時只需輕按按鈕，管理中心便會立即收到通知並提供及時協助。 這些都是幸福之星養生村為長輩提供的基本全包服務及娛樂照護。

除基本服務外，養生村更設有專為失智長輩設計的照護園區，由專業且富有愛心的記憶照護人員，透過記憶護理課程及趣味活動，引導長輩們重新體驗生活樂趣，提升生活品質。

老齡化過程是我們每個人一生中都必須面對的，幸福之星養生村以積極管理和個性化的方式，協助長者及其家人應對這個過程中可能出現的挑戰，確保無論現在或未來，都能安心無憂。

幸福之星養生村打造出 “銀髮生活，也可以很精彩” 的生活氛圍，歡迎有興趣的華人家庭前去瞭解。Open House時間為周六（26日）上午9時30分至下午1時30分，請先去電626-605-2088提早預約以保留車位，並安排專人解説參觀。Tustin的幸福之星養生村地址在1262 Bryan Ave, Tustin, CA。