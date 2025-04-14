5月4日至10日免費精神健康講座

羅馬琳達華人 教會將於5月4日到5月10日晚間七時舉辦免費情緒與屬靈的精神健康講座，由韓裔 韓鐘根博士主講「憂鬱症 和心靈的健康」，張仲明提供翻譯。除此之外，他還將於白天會提供免費的心靈健康輔導。

韓鐘根博士在全國各地的教會服務期間，意識到教會和社區需要更多情感和心理健康 支持事工，因此他前往了伊利諾伊州 芝加哥的北園大學攻讀並獲得了咨詢心理學碩士學位。

作為一名獲得國家認證和有執照的家庭心靈健康咨詢師和輔導員，他多年來一直致力於家庭關係、夫妻關係和老年人的情緒悲傷方面的咨詢服務。他熱衷於向世界傳播「全面健康的生活」。在今天這個時代，每天都有許多人因為得到憂鬱症而自殺。韓博士曾經在他發表的論文「家庭暴力的預防與教育」中提到，在研究家庭暴力的過程中，親密關係中的身體上和情緒上的虐待。與此同時，審視自我，發現自己在情感上以吼叫、無視的方式虐待親愛的妻子。韓博士因為他自己在這方面的深刻的體會及反省，使他自己決心去學習，不單是改變了自己，也學會了如何的幫助別人。

預約洽詢 240-353-3772 張仲明。羅馬琳達華人教會地址：25665 Van Leuven Street, Loma Linda, CA 92354 。歡迎所有華人社區的朋友親自前來參加，接受免費輔導，地方遠的朋友也可在YouTube 上看現場直播。https://www.youtube.com/channel/UCtwNptCRKFWg6fYOrKywFIA 或者是在YouTube 上找Loma Linda Chinese Church。