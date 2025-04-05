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2025最新升學趨勢分析 4/12線上講座 名額有限搶先註冊

洛杉磯訊
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世界日報「2025春季線上升學規劃講座」將於4月12日（周六）下午1點起，通過Zoom Meeting舉辦。本次講座邀請教育業界專家，深入剖析最新的大學招生政策與趨勢，為亞裔學生及家長提供權威指導與豐富資訊。

世界日報多年來舉辦的線上升學規劃講座，每年分春、秋兩季舉行，已成為家長與學生關注的重要活動。此次講座將聚焦當前升學熱點，涵蓋醫學院提前錄取計畫、2025年大學申請結果分析及策略，以及加州大學（UC）申請全攻略，幫助學生做好升學準備，避免常見誤區。

當天下午，陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）將帶來中文講座「BS/MD連讀-醫學院提前錄取：是成為醫生的最佳保證」，Admission Masters總裁Jenny Wheatley將主持英文講座「2025 College Admissions Results: Trends and Strategies for Admissions」，Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育升學顧問Berry Chiu則將帶來中文演講「UC申請全攻略：2025華人家庭必懂的申請技巧與誤區」。

線上講座名額有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連結是：https://reurl.cc/XA66LM。或掃描二維碼（小圖）註冊。如需進一步了解詳情，可洽323-268-4982。

升學 世界日報 加州大學

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