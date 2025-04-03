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松立假期「CFC郵輪16天海陸空、北歐4國」每人2799元

洛杉磯訊
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松立假期強力推出最精彩的「CFC郵輪16天海陸空、北歐四國巡遊之旅」，每人2799元。登船前遊巴黎聖米歇爾山、諾曼蒂5天陸上遊，再搭郵輪從法國(Le Haversian)啟航展開11天10夜之旅。出發日期4月15日，請把握。

松立假期特別表示：該行程所到之處都是經典景點；凱旋門、羅浮宮（見圖）、艾菲爾鐵塔、塞納河、巴黎歌劇院、巴黎聖母院、凡爾賽宮、勒芒、雷恩、卡昂等5日陸上遊。之後在法國登船，停靠六個頭；哥本哈根、丹麥／呂瑟基爾、瑞典／奧陸、挪威／克里斯蒂安桑、挪威／布魯日、比利時／勒阿佛爾、 法國下船。歐洲最吸引人的地方除了豐富的歷史文化外，更有旖旎的自然風光，其精緻的城市結構，無論是旅遊觀光或者有計劃長居者，都很適宜。

松立假期成立已屆30年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30多年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。所到之處都能享受到當地的美食，飽覽當地的風光。

此外，在2025年每個月均推出世界各地旅遊行程；有亞洲團；新馬泰逍遙遊 、日本關東關西及北海道之旅，日本富山、春的四重奏，絕景日本、四國溫泉，療癒廣島露天溫泉，輕井澤伊香保溫泉。及錦繡中華、壯麗中國長江郵輪遊，中國九寨溝、張家界 精華遊及台灣環島遊。另有歐洲及中東團；遊歐洲六國，義大利、西班牙、葡萄牙、摩洛哥、埃及、杜拜等精彩行程。

松立假期專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny精心策劃旅遊行程，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華。吃的方面也不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配。

地址：9662 Las Tunas Dr., Temple City。電話：323-266-8988。或上網sonictour.com查詢。

郵輪 日本 義大利

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