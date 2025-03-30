安納海日間保健中心 2週年慶大聯歡

安納海日間保健中心主任阮麗莎（Lisa）用心服務， 讓長者擁有幸福晚年

3月28日，位於橙縣 的安納海日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS）盛大舉辦「2週年慶聯歡會」，吸引近200位長者及工作人員齊聚一堂，共同慶祝這個溫馨而重要的日子。活動現場充滿歡聲笑語，20多個精彩節目，更有舞獅團隊助陣，將氣氛推向最高潮。長者們興奮地將紅包塞進獅子嘴裡，寓意吉祥如意，並紛紛合影留念，記錄這美好時刻。

為了慶祝中心的2週年生日，整個場地佈置得喜氣洋洋，充滿溫馨氛圍。長者們盛裝出席，洋溢著幸福的笑容，沉浸在歡樂的氛圍中。當天的節目豐富多彩，精彩。

全場齊唱《美國國歌》

活動開場合唱《美麗的草原我的家》展現長者們的熱情與活力。現年88歲的顧雪英與91歲的徐孟侃夫婦攜手帶來動人的男女二重唱，展現多年情誼。張仁龍、王吉生、陶越芝、趙玉梅、袁子平、蕭佩儀等長老獻上獨唱表演，歌聲悠揚動人。孫要紅帶領大家一同跳起集體舞，場面熱鬧非凡。

民樂合奏

此外，中心還安排了一場由十幾位長者組成的民樂合奏，樂器包括揚琴、二胡、笛子、琵琶及電子琴，充分展現才華橫溢的長者風采。 70歲以上的太極表演團隊亦登台演出，他們的動作穩健柔和，展現歲月沉澱的魅力。最後，小合唱團演唱了《我們的家》，歌詞溫暖動人，唱出了長者們對安納海日間保健中心的深厚情感與美好祝願。

安納海日間保健中心主任阮麗莎（Lisa）在受訪時表示，中心已成立2年，始終秉持細心護理與熱忱服務的理念，讓長者們每天都能快樂地前來，平安地回家，這是團隊最大的使命與責任。她希望中心未來能不斷茁壯發展，提供更多元化、更優質的服務，讓更多長者受惠。感謝政府對老人日間保健中心的支持，使長者們能夠走出家門，融入社交活動，並擁有一個促進身心健康的理想場所。

長者感言：這裡是我們的第二個家

中心的長者們紛紛表示，安納海日間保健中心就像他們的第二個家，負責人Lisa及團隊成員的關懷與照顧，讓他們感受到無比的溫暖與安心。一位76歲的長者分享，自從一年半前開始來到中心，他的生活變得更加規律，每天清晨6點起床，7點半搭車，8點到中心享用早餐，日常生活變得充實而健康。此外，他還結交了許多新朋友，身體狀況也大有改善。

另一位79歲的長者則感慨地說，自從參加中心活動後，晚年生活變得格外幸福。他深刻體會到這裡的強大凝聚力，工作人員始終帶著親切的笑容，細心問候每一位長者，營造了溫馨愉悅的環境。因此，大家都非常樂意來到這裡，共享美好時光。

安納海日間保健中心專為橙縣及週邊華人 長者提供長期護理服務，設有康復中心、護士部及社工部。其中，社工部專注於社會服務及心理健康 支援，確保長者獲得完善的關懷與協助。

中心佔地1萬2千多平方呎，擁有寬敞舒適的環境與完善的設施。每日提供營養師精心搭配的早午餐與點心，並提供接送服務，讓長者無後顧之憂。此外，中心擁有專業的醫療護理團隊，成員皆精通國語，且擁有十多年服務長者的經驗，專為移民 來美、獨居或子女忙碌無暇照顧的長者提供貼心的護理，幫助他們維持身心靈的健康。

安納海日間保健中心致力於打造一個溫馨、包容與支持的環境，讓長者感受到關愛與尊重，安心享受幸福晚年。電話714-215-4388，地址：2000 W. Corporate Way, Anaheim, CA。