我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

世報2025春季教育展/南加中文學校聯合會 華語教育49年

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州中文學校聯合會
南加州中文學校聯合會

加州中文學校聯合會(SCCCS)由南加州地區近80所中文學校及設有沉浸式華語文課程的公立會員學校共同組成，致力於推動K-12與18歲以上成人的華語文學習。聯合會與台灣華語文學習中心(TCML)合作，提供語文教學、文化體驗及各類學術比賽平台。

多年來，聯合會舉辦多元活動，包括學生獎學金頒發、優良教師表揚、師資培訓課程、春秋季學術比賽、青少年文化夏令營、以及活潑的親子卡拉OK友誼賽。學術活動內容豐富，涵蓋演講、說故事、詩詞朗誦、說笑話等口語表達訓練，以及書法、硬筆書法與作文比賽等書寫能力的培養。文化面則透過「漢字文化節」展現正體漢字之美，讓學生實際體驗漢字相關的藝術與傳統。

2025年，南加州中文學校聯合會將迎來第49屆，邁向半世紀的里程碑。聯合會結合優秀師資與專業教育團隊，致力於打造兼具人文素養與科技視野的教育平台，作為非營利機構，始終秉持高品質服務理念，深獲社區信賴。

4/5周六10點入場

地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731

報名連結：https://reurl.cc/4LRRXV

加州 南加 親子

上一則

南加香港青商會、聖谷童軍俱樂部辦遊艇派對 學習理財

下一則

心理治療常遭拒保 州議會提對策

延伸閱讀

4月5日春季教育展 黃錦雲籲學子做自己的「推銷員」

4月5日春季教育展 黃錦雲籲學子做自己的「推銷員」
我和中文學校

我和中文學校
大華府中校聯誼會書法賽 11學生優勝

大華府中校聯誼會書法賽 11學生優勝
美國北京聯合會講座 實用法律財稅防詐

美國北京聯合會講座 實用法律財稅防詐
吉林經貿文化聯合會慶7周年 為黃河大合唱音樂會籌款

吉林經貿文化聯合會慶7周年 為黃河大合唱音樂會籌款
我的中文學校

我的中文學校

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
美國移民局（USCIS）在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為。（美國移民局X帳號截圖）

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

2025-03-25 14:30
一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，如今他擔心年僅15歲的弟弟可能是自己的親生兒子。（8 News Now）

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

2025-03-23 15:18

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊