世報2025春季教育展/南加中文學校聯合會 華語教育49年

南加州中文學校聯合會

南加州 中文學校聯合會(SCCCS)由南加 州地區近80所中文學校及設有沉浸式華語文課程的公立會員學校共同組成，致力於推動K-12與18歲以上成人的華語文學習。聯合會與台灣華語文學習中心(TCML)合作，提供語文教學、文化體驗及各類學術比賽平台。

多年來，聯合會舉辦多元活動，包括學生獎學金頒發、優良教師表揚、師資培訓課程、春秋季學術比賽、青少年文化夏令營、以及活潑的親子 卡拉OK友誼賽。學術活動內容豐富，涵蓋演講、說故事、詩詞朗誦、說笑話等口語表達訓練，以及書法、硬筆書法與作文比賽等書寫能力的培養。文化面則透過「漢字文化節」展現正體漢字之美，讓學生實際體驗漢字相關的藝術與傳統。

2025年，南加州中文學校聯合會將迎來第49屆，邁向半世紀的里程碑。聯合會結合優秀師資與專業教育團隊，致力於打造兼具人文素養與科技視野的教育平台，作為非營利機構，始終秉持高品質服務理念，深獲社區信賴。

4/5周六10點入場

地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731

報名連結：https://reurl.cc/4LRRXV