H Mart超市Westminster店將開幕 特賣可見官網

H Mart作為美國規模最大的亞洲超市連鎖品牌之一，即將迎來位於南加州Westminster市的新店開幕。

H Mart作為美國規模最大的亞洲超市連鎖品牌之一，即將迎來位於南加州 Westminster市的新店開幕，這家全新的分店坐落於16450 Beach Blvd，佔地72,916平方英尺，將成為H Mart在加州的第19家門店。

秉持支援在地社區的理念，H Mart的Westminster新店將直接與當地農場和供應商合作，為顧客帶來新鮮的食材與商品。此外，H Mart也將積極投入社區活動，計劃舉辦各類美食活動與烹飪示範，讓顧客能夠親身體驗亞洲料理的魅力。顧客可期待在H Mart享受獨特的購物體驗，挑選多元的商品與服務，提升生活品質。

H Mart的Westminster店美食廣場將匯聚11個知名餐飲品牌，帶來豐富多樣的餐飲選擇，包括：Paik's Noodle （韓式中華料理）、Mubongri Soondae（韓式傳統湯料理）、Jaws Tteokbokki（韓式街頭小吃）、Gong Cha 貢茶（連鎖奶茶品牌）、Tous Les Jours（韓國連鎖烘焙品牌多樂之日）等。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：我們很期待將正宗的亞洲風味帶入社區中，並與顧客一同分享這份喜悅。我們的品牌致力於呈現亞洲美食的多元，讓顧客們在家門口就能輕鬆找到最熟悉、最喜愛的味道。

H Mart是北美亞洲食品零售連鎖超市集團。自1982年在皇后區 開設第一家門店以來，H Mart已發展到在18個不同的州擁有超過100家門店，其中包括5個現代化倉儲中心、加工設施和內部整合營銷團隊。H Mart的智慧卡是真心實意地為會員著想的省錢計劃，1,000點（$1=1點）即可兌換$10超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。智慧卡可在所有H Mart分店的客服部免費註冊，或是下載H Mart手機應用網上申請。

更多開幕活動、特價促銷資訊，可查看H Mart官方網站：www.hmart.com，或關注社交平臺：KakaoTalk(ID: H Mart Southern CA)、微信 (ID: hmartofficial)、LINE(ID: 906tfvua)，以及Facebook和Instagram(@hmartofficial)。