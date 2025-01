現代汽車榮獲九項Car and Driver編輯首選大獎

• 編輯的選擇凸顯了現代汽車在電車、休旅 車、房車,以及緊湊型皮卡車方面的卓越表現

• 雜誌編輯評審團測試了近五百台車款,決定今年的獲獎者

• 編輯首選大獎引導消費者選擇市面上最好的車型 編輯首選大獎引導消費者選擇市面上最好的車型

現代汽車榮獲Car and Driver雜誌汽車專家所頒發的九項編輯首選大獎,展現其全車系的卓越表現。這個聲名遠播雜誌的年度大獎旨在透過凸顯出45個細分市場中的最佳新車來簡化消費者的購車流程。Car and Driver的編輯團隊每年都會測試數百款新車型,評估每輛車的市場表現。這個嚴格的評審過程包含分析Car and Driver自己的儀器測試結果,並評估每輛車型的整體價值和駕駛樂趣。

榮獲Car and Driver編輯首選大獎的2025現代車型

• 現代IONIQ 5 緊湊型電動休旅車

• 現代IONIQ 5 N 緊湊型電動休旅車

• 現代IONIQ 6 ​​ 緊湊型電動房車

• 現代Elantra N​​ 緊湊型跑車

• 現代Tucson Hybrid 緊湊型油電混合休旅車

• 現代Santa Fe Hybrid​ 中型油電混合休旅車

• 現代Palisade​​ 中型休旅車

• 現代Santa Cruz​​ 緊湊型皮卡車

• 現代Sonata​​ 中型房車

北美現代汽車產品計劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示:「Car and Driver雜誌授予的這九項編輯首選大獎彰顯了現代汽車致力於提供各方面均表現卓越車款的承諾。Car and Driver嚴格的評估流程確保只有最好的車輛才能獲得殊榮,我們很自豪我們的各種車型因其品質、性能,和客戶滿意度而得到認可。」

Car and Driver雜誌主編Tony Quiroga表示:「編輯首選大獎讓消費者能夠迅速擺脫新車市場所帶來的困惑,並專注於他們應該認真考慮購買的車型。現代所獲得的九項編輯首選大獎表彰了我們向讀者、朋友,及家人所推薦的現代汽車、卡車,和休旅車。」

Car and Driver雜誌

創刊於1955年,Car and Driver是汽車愛好者的權威代言人,也是買家值得信賴的購車指南。Car and Driver每個月有一千五百萬的獨立訪客,以及屢獲殊榮的印刷雜誌,致力於提供有關新車和二手車的全方面專業內容和見解。Car and Driver擁有汽車類別中最全面的車輛測試、研究,和評論,為消費者提供最值得信賴的購車體驗,並為汽車製造商和經銷商提供深度參與。請在X、Instagram,以及Facebook上關注Car and Driver。.

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車,和電動車 ,同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要,包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠,以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告,這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商,每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。