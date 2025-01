2025 農曆新年1月29日至2月12日，The Americana at Brand和 The Grove 慶祝農曆新年，感受繽紛的裝飾，傳統的節慶活動

擁抱蛇年的智慧、蛻變與成長、感受喜慶的過年氣氛,Americana at Brand和 The Grove享受您喜愛的品牌和餐廳的獨家優惠,以及Caruso Signature會員的特別禮遇。

亮點包括:

· 新年遊行表演:2月8日下午1點至4點,在 The Americana at Brand欣賞熱鬧的舞獅舞龍遊行,以及韓國傳統舞蹈的精彩演出。

· 專屬店內優惠:在The Grove和The Americana at Brand的參與店鋪及餐廳的特別促銷優惠。

· 雙倍Caruso Coins:Caruso Signature會員可於1月29日至2月12日,在指定奢侈品牌店鋪賺取雙倍Caruso Coins。參與品牌包括:

· The Americana at Brand:Bottega Veneta、David Yurman、Golden Goose、Gucci、Saint Laurent、Tiffany & Co 。

· The Grove:Arhaus、David Yurman、Gucci、Lucy Zahran & Co.、Todd Snyder。

· 幸運紅包與限量版手提袋:1月29日,Caruso Signature會員可於兩個商場的Caruso Concierge領取傳統幸運紅包和驚喜禮品,以及限量版手提袋。只需展示您

的App 及綁定的信用卡 ,每位會員可領取一個紅包。無需購物。還不是會員?立即前往CarusoSignature.com加入。