稅賦、退休…宏富理財 8月15、16日免費講座 

成功的背後會帶給你所期望的名和利，更重要的是可以達到Freedom of Time and Freedom of Choice的最終人生目標。但與此同時，成功亦意味着更高的稅賦在後面等著你。

Ameriprise兩位財務規劃師蔣志恒，周美懿各執業超過三十年，累積的經驗不僅瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰。他們會從這些難題中，將客戶未來十年二十年甚至乎三十年後的目標，回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。

此次的講座內容圍繞的課題，會從鞏固退休 跟收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資 順序及輕重，來達到退休無憂的目的。如果透過規劃，把退休收入安排好，也能提高生活質素，儘情享受退休人生。做好了以上的準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。

除此之外，今次的講座內容更會探討經營成功的企業，以及長期增長的房地產，後代無意經營，若變賣要面對龐大增值稅的問題。這是他們過去三十多年碰到最具挑戰的規劃。往往要提供足夠收入，又要減低稅賦，同時又要如何兼顧到辛苦經營的資產轉移給後代。此講座將會提供幾個不同方案給各位選擇參考。

宏富理財是一所不斷鑽研嶄新計劃的財務規劃公司，隸屬於美國上市證券公司，Ameriprise。

線上講座時間為：8/15週四4:00-5:45pm線上講座；8/16週五12:00-1:45pm實體講座（請準時領取午餐盒），地點在Ameriprise辦公室，2 Park Plaza, Irvine, CA 92614。報名截止日期期8/14/2023星期三12:00 NOON，報名電子郵箱: [email protected]。拒絕投資金融保險 從業人員，報名時註明參加人數、姓名、聯繫電話，及參加哪一場。該公司將通過電子郵件方式確認訂位。本次研習會將通過線上Webex舉行，報名成功，Ameriprise會發送線上鏈接。