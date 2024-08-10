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全球首台「魷魚遊戲」老虎機在 Yaamava’ Resort & Casino 首次亮相

洛杉機訊…

7月30日星期二，全球首台「Squid Game」老虎機在Yaamava’Resort & Casino獨家首次亮相，在Aces酒吧旁舉行揭幕儀式（見圖）。

Squid Game老虎機由遊戲公司Light &Wonder製造，儀式現場以「魷魚遊戲」為主題來裝飾，老虎機融合了劇中幾款令人難忘的遊戲，如Red Light、Green Light、Tug of War and the Glass Tile。現場也邀請Serrano會員參加。Yaamava’Resort & Casino的魷魚遊戲老虎機有高額獎金達40萬元，投入3塊就可能中大獎。

為了慶祝魷魚遊戲老虎機的到來，Yaamava’邀請大家來挑戰70萬元的爭奪賽，即日起至8月30日來一試手氣均可獲得參賽資格，有機會贏得大獎，一位獲勝者在9月10日的決賽中，可獲得456,000元的Free Play，有關更多70萬元挑戰賽訊息可到yaamava.com查詢。

Yaamava’ Resort & Casino是美國西岸老虎機最多的賭場，擁有7,000多部老虎機，還有五個高注額遊戲廳。除了提供賭場遊戲、著名藝人的現場表演、多家豪華名店、餐飲和世界級水療設施外，Yaamava’ Resort & Casino還是全美粉絲心目中排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」，而Yaamava’的高級餐廳The Pines Modern Steakhouse也在同年的USA Today十佳讀者選擇獎（10 Best Readers’ Choice Awards）評選中被評為年度「最佳賭場餐廳」。這兩項殊榮證明Yaamava’ Resort & Casino在全國範圍內的優秀表現。

Yaamava’ Resort & Casino豐富的各項活動和刺激體驗，讓賓客在洛杉磯就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施，Yaamava’都致力為賓客締造一流體驗。地址：777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346，電話1-800-359-2464，更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com查看。

魷魚遊戲 洛杉磯

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