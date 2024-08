全球首台「魷魚遊戲」老虎機在 Yaamava’ Resort & Casino 首次亮相

7月30日星期二,全球首台「Squid Game」老虎機在Yaamava’Resort & Casino獨家首次亮相,在Aces酒吧旁舉行揭幕儀式(見圖)。

Squid Game老虎機由遊戲公司Light &Wonder製造,儀式現場以「魷魚遊戲 」為主題來裝飾,老虎機融合了劇中幾款令人難忘的遊戲,如Red Light、Green Light、Tug of War and the Glass Tile。現場也邀請Serrano會員參加。Yaamava’Resort & Casino的魷魚遊戲老虎機有高額獎金達40萬元,投入3塊就可能中大獎。

為了慶祝魷魚遊戲老虎機的到來,Yaamava’邀請大家來挑戰70萬元的爭奪賽,即日起至8月30日來一試手氣均可獲得參賽資格,有機會贏得大獎,一位獲勝者在9月10日的決賽中,可獲得456,000元的Free Play,有關更多70萬元挑戰賽訊息可到yaamava.com查詢。

Yaamava’ Resort & Casino是美國西岸老虎機最多的賭場,擁有7,000多部老虎機,還有五個高注額遊戲廳。除了提供賭場遊戲、著名藝人的現場表演、多家豪華名店、餐飲和世界級水療設施外,Yaamava’ Resort & Casino還是全美粉絲心目中排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」,而Yaamava’的高級餐廳The Pines Modern Steakhouse也在同年的USA Today十佳讀者選擇獎(10 Best Readers’ Choice Awards)評選中被評為年度「最佳賭場餐廳」。這兩項殊榮證明Yaamava’ Resort & Casino在全國範圍內的優秀表現。

Yaamava’ Resort & Casino豐富的各項活動和刺激體驗,讓賓客在洛杉磯 就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施,Yaamava’都致力為賓客締造一流體驗。地址:777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346,電話1-800-359-2464,更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com查看。