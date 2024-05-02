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不了解購買的人壽險 會讓你付出巨大代價

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】有許多人並不了解他們所購買的人壽保險，這是很嚴重的問題，這可能導致他們付出巨大的代價。

資深保險顧問Michael分享了一些案例：有一位客戶在做諮詢之前，不知道他必須繼續支付保費，否則她的100萬美元保單將在她87歲生日時被取消。另外還有一位客戶的人壽保險保單有500萬美元的死亡保障金，年付款為66,000美元。但他不知道的是如果他再活十年，他每年支付金額的保費將增加為40萬美元。

Michael指出，這些是許多人普遍存在的問題，大多數人對他們的保險情況一無所知，他提醒大家不要等到失去健康、人壽保險和選擇的時候，才開始思考。

這些也是許多人常有的問題，例如：如果停止支付保費，你的保單會被取消嗎？你目前的支付方式，是否保證會持續終身有效？你的保單是否可以在九十歲甚至一百歲後仍然有效？你的現金價值是否足以購買比你現在多50% 的保障？即使是定期保險，你是否可以將保單以超過現金退保價值的價格出售？

Michael擁有超過20年的保險及財務管理規劃等經驗，幫助個人和企業創建能滿足其需求的保險計劃。他們是財富創建和保護的權威，幫助了眾多的保戶，確定他們的保單和計劃是否真正適用，是否達到了他們的目標，並實施解決方案，來幫助解決他們的資產規劃問題。

如果你年滿50歲，並且擁有至少25萬美元的人壽保險，可去電1-800-780-2688免費諮詢和做保單評估。

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