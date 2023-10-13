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世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹中心健保 Central Health

洛杉磯訊
中心健保榮獲年長者選擇金牌獎(Senior Choice Gold Award 2022)，是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一，也是銀髮展的主要贊助單位。(業者提供)
中心健保榮獲年長者選擇金牌獎(Senior Choice Gold Award 2022)，是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一，也是銀髮展的主要贊助單位。(業者提供)

世界日報 銀髮樂齡生活展 攤位介紹

時間：2023年10月21日(周六) 10am-5pm

地點：洛杉磯華僑文教服務中心

9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

◇來就送◇免費入場◇驚喜抽獎

中心健保榮獲年長者選擇金牌獎(Senior Choice Gold Award 2022)，是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。它也是此次銀髮展的主要贊助單位。

中心健保一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。譬如華裔長者收到保險公司的各項通知是中文的，不必查字典，不必靠子女 ; 有事需要詢問時，一個電話打去中心健保的客服中心，只要講中文就可以辦得通; 而自已平時看診的華人醫師也在名單上。在旅行時、或回臺灣香港等不在美國時，突然發生緊急醫療事故，回到美國有中心健保的海外緊急醫療保險，高達5 萬及10 萬美元的保額可報銷。

中心健保更有很符合耆老們生活需要的措施：有交通車接送，讓會員看病很方便。中心健保現行的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

除了$0月費及高達每月$125的B部分保費退費福利之外，還提供你免費的醫師看診；$0 自付的普通藥福利；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；每年$600櫃檯成藥及用品補助； $300鏡片鏡框補助 ；化驗檢測及X光服務。同時還提供以下豐厚福利：每月隨心卡 ( FlexCard ) 讓你隨心使用，健身房，櫃檯成藥、中草藥福利，現更增加可在「德成行」及「H Mart超市」使用，每年高達$300的鏡片鏡框補助，視力、牙科保障。

中心健保在阿罕布拉市山谷大道的社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等功能，提供華人社區完善和便利的醫療服務。阿市服務中心有多位助理醫師常駐，都會講國語、粵語和英語等多種語言，其中基礎醫療健康檢查主要是服務中心健保的會員，非會員也歡迎預約參加。

其他詳情歡迎當天至其攤位面談。

健保 福利 華裔

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