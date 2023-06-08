閃耀畢業季 萬寶龍精品 伴行共創新未來

萬寶龍全新 1858 系列

【洛杉磯 訊】又逢畢業季，甄選精品時計，即是對成長的紀念，也是對嶄新人生之旅的期待。勇於創新的萬寶龍名錶陪伴每一位擁有夢想、敢於奮鬥的青年共赴精彩未來。

昌興珠寶代理萬寶龍多年， 萬寶龍全新 1858 系列 「Iced Sea」日期顯示自動腕錶 (見圖) 配備 41 毫米精鋼錶殼，拋光炭藍色漆面錶盤，冰晶圖案，鍍銠與藍色夜光立體阿拉伯數字，教堂式指針時針與分針，白底黑字顯示日期，亮眼帥氣。底蓋飾有立體鐫刻，呈現冰山圖案，以及黑色潛水員探索冰川 水域情景。錶盤則呈現逼真的層次感和明亮效果。

昌興指出，萬寶龍「Iced Sea」不僅是款運動腕錶，更符合 ISO 6425 標準潛水裝置，在任何環境條件下皆能讀取時間。因此，在指針、時標和錶圈上 12 點鐘位置的圓點塗覆了白色 Super–Luminova 夜光塗層，在弱光環境下能夠發出藍色夜光，完全呼應了冰川的主題。錶盤配備單向旋轉陶瓷錶圈，錶圈上開首15 分鐘的位置飾以對比色彩，這也是潛水錶的重要特色。

選購充滿紀念意義又別緻的畢業好禮，萬寶龍的皮夾、皮帶或名筆亦為選擇。

六月也是父親孝敬月，昌興珠寶擁有多款風格不同的男士腕錶，有休閒、運動、經典等多種選擇。高級腕錶品牌Grand Seiko推出首款機械計時碼錶「Tentagraph」，此款特色是分別在三點、九點、六點位置設置了小型秒錶盤、30分鐘計時碼錶及12小時計時碼錶，為Grand Seiko運動系列設計理念的良好體現。

昌興珠寶表示，新款「Tentagraph」的核心是追求高精度，其計時機芯以革命性的高振頻Caliber 9SA5為基礎。整支錶採用鈦合金材質，外觀設計更加現代，佩戴輕鬆。

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