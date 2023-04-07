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楓紅層層 歐之旅推出秋季日本賞楓行程

洛杉磯訊

日本是世界上紅葉最美的國家之一，「歐之旅」推出一系列今年秋季日本賞楓行程，包括中日本、九州鹿耳島、北海道等地區。已開始接受訂位。

歐之旅表示，日本全國各地紅葉賞楓時期約9月開始至12月入冬後結束，預計今年日本各地的賞楓時間與往年類似或稍早些，而山區紅葉時間則比去年晚，最早入冬的北海道地區是初見紅葉的地方，其他地區約於10月陸續開始。

(一) 中日本立山黑部賞楓10天：中日本地區的賞楓景點相當多，其中以立山黑部阿爾卑斯山脈路線、金澤、長野等地最著名。沿途除欣賞絕美的層層楓紅，也將帶領遊客享受溫泉，品嚐當地美食和體驗文化活動。此團將行經東京、長野、穗高溫泉、上高地、大町溫泉、立山黑部、金澤、白川鄉、高山、下呂溫泉、名古屋。

(二) 九州鹿耳島賞楓10天：九州地區賞楓季節比中日本要晚，通常在11月下旬到12月初。鹿耳島也是一個賞楓的好去處，島上有各種不同類型的楓樹。到此將體驗鹿耳島獨特的茶道文化（sadou），由專業的茶道老師教授如何調製日本抹茶， 搭配日式和菓子，享受茶道樂趣。此團行經福岡、日田、大分、 阿蘇山、熊本市、 鹿兒島、池田湖、指宿、西海。

(三) 北海道賞楓與溫泉10天 : 北海道是一個具魅力的旅遊勝地 (見圖)，在行程中，可盡情欣賞各區的賞楓景點，包括十勝川溫泉、丹頂鶴公園、阿寒湖溫泉、摩周湖 、知床五湖 、北見狐狸村、大雪山國家公園 、四季彩之秋、白色戀人花園、札幌藝術之森等。此外，北海道的鮭魚、螃蟹更是不錯過的美食主角。

北海道的行程亮點中，「阿寒湖溫泉」以溫泉療養和旅遊聞名。「丹頂鶴公園」是一座以最接近自然環境飼育丹頂鶴的自然公園。「雙美瀑布」在中途被分為左右兩段，為知床八景之一。「北見狐狸村」有大量野生狐狸棲息而成為觀光特色。「四季彩之丘」花田占地七公頃，眺望旭山和十勝山連峰迷人景觀。「白色戀人花園」是北海道札幌的超人氣體驗型菓子主題樂園

賞秋之旅出發日期、相關報名，及更多行程和優惠詳情，可電詢 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。

日本 美食 主題樂園

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