OSIM傲勝uLove3減壓養身椅 結合紓壓酷炫造型於一身

OSIM傲勝是亞洲高端按摩椅的領導品牌，自1979年創立以來，一直以「激勵健康生活」為品牌願景。秉承提高顧客身心健康為品牌使命，OSIM在北美推出全新減壓養身椅uLove3。

現代人生活繁忙，身體無形中累積了不少壓力，面對日積月累身體的疲勞，按摩是一個不錯的減壓方法。OSIM uLove3減壓養身椅結合紓壓酷炫造型於一身，為用家消除肌肉 痛楚同時達至減壓的功用。

AI 壓力監測及客製化紓壓按摩程式 為每個家庭成員紓壓達至身心健康

OSIM uLove3減壓養身椅融入三大元素-AI壓力監測、個人化身體緊張度程序、專屬三代按摩，以全家人的身心健康為主，提供卓越的養身體驗。為了全面了解你的整體健康狀況，OSIM uLove3驅動革新AI壓力監測科技，測量一系列生活化健康指標，包括身體緊張度、心率和呼吸頻率，讓你找出壓力來源。按摩過程中還加上引導式深呼吸練習，好讓用家紓壓及放鬆身心。

OSIM uLove3貼心考慮到全家的需求，配備了適合每個年齡段的程序。不論你是工作勞碌的打工人、需要養身保健的樂齡人士，還是學習紓壓的青少年，定期下載按摩程序便能找到最適合你的按摩模式。談到OSIM uLove3的精選按摩科技，獨家的V手Plus及4手Plus按摩摸擬真人按摩師靈巧手法，提供真實的抓捏與揉捏動作，高效抓走酸痛。

酷炫外觀由法拉利名車之著名設計公司賓尼法利納Pininfarina操刀

OSIM uLove3的酷炫外觀由法拉利名車之著名設計公司賓尼法利納Pininfarina操刀，養身椅背後還印有Pininfarina的logo，充分體現經典意大利的卓越設計。酷炫外觀為養身椅整體看來具有賽車 的流線與科技感，在室內裝飾中彰顯個性，如今世界一流設計成為居家環境一部分再也不是夢。

想知壓力有幾分 到店一坐就知道

被OSIM uLove3的實用性跟酷炫外觀吸引到了嗎？OSIM美國分店分別位於洛杉磯 、聖荷西 及三藩市，歡迎到店裡體驗。

洛杉磯分店：

OSIM Westfield Santa Anita

Ground level, 400 S. Baldwin Ave., #B-2, Arcadia, CA 91007

+1 626-348-8236

OSIM Brea Mall

Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, CA 92821

+1 714-784-6025

OSIM Del Amo

21540 Hawthorne Blvd., Suite #405A, Torrance, CA 90503

+1 310-528-2032

聖荷西分店：

OSIM Valley Fair

2855 Stevens Creek Blvd., Unit A337, Santa Clara, CA 95050

+1 408-320-2926

三藩市分店：

OSIM Stonestown Galleria

3251 20th Ave., Ste. 115, San Francisco, CA 94132

+1 626-734-8730