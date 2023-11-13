哈岡關4校 華裔教委郭志：學區因應招生率問題

哈岡學區華裔教委郭志。（資料照片）

聖蓋博谷東區哈仙達拉朋地聯合學區 （Hacienda La Puente Unified School District簡稱哈岡學區）日前舉行教委會上，以3比2通過關閉四所學校決定，引起不少家長和反對者嗆聲。

據悉四所關閉學校分別是比克絲柏小學（Bixby Elementary School）、日落小學（Sunset Elementary School）、洛斯羅伯斯學校（Los Robles Academy）與戴爾瓦勒小學（Del Valle Elementary School）。原因是學校招生率愈來愈低，學區做出必要結構調整。

目前洛杉磯 地區各公立學區都面臨招生率持續減少問題，背後成因可能是因出生率愈來愈低。但是學區一次關閉四學校行動還是引起了部分反對者的激烈反應。

哈岡學區華裔教委郭志（Gino Kwok）表示，近20年來加州 範圍內首次出現就讀K-12年級學生數量少於600萬人，而南加洛杉磯縣學生就減少超過22萬5000人。自2014年起，洛杉磯聯合學區關閉了26所學校。所以在洛杉磯縣乃至全加州，註冊學生數量持續減少對所有公立學區都是一個挑戰。

他說，直到上一次教委會前，學區內絕大多數關閉的學校均在哈岡地區。而本次關閉的四所學校，有兩所在哈岡，另外兩所在拉朋地市。

郭志強調，每一家公司企業，無論是公立還是私營都無法一直優質運營，尤其是現今高科技社會經濟情況下更是如此。哈岡拉朋地聯合學區在這方面探索研究已經有十餘年，知道如何在讓學生獲得優質教育品質時，怎樣應對各種問題。

華裔教委郭志（Gino Kwok）強調，哈岡學區有四所學校榮獲全美藍絲帶獎榮譽（National Blue Ribbon Awards），這在加州乃至全美單個公立學區擁有如此多藍絲帶獲獎學校也是少見的。而亞歷桑納州的全州範圍內，也只有四所學校獲得這項榮譽。作為學區管理者，教委們知道如何讓學校教育品質更優秀，可以用更好的方法給學生們提供在全美最好的教育機會。