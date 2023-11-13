我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

哈岡關4校 華裔教委郭志：學區因應招生率問題

記者啟鉻／洛杉磯報導
哈岡學區華裔教委郭志。（資料照片）
哈岡學區華裔教委郭志。（資料照片）

聖蓋博谷東區哈仙達拉朋地聯合學區（Hacienda La Puente Unified School District簡稱哈岡學區）日前舉行教委會上，以3比2通過關閉四所學校決定，引起不少家長和反對者嗆聲。

據悉四所關閉學校分別是比克絲柏小學（Bixby Elementary School）、日落小學（Sunset Elementary School）、洛斯羅伯斯學校（Los Robles Academy）與戴爾瓦勒小學（Del Valle Elementary School）。原因是學校招生率愈來愈低，學區做出必要結構調整。

目前洛杉磯地區各公立學區都面臨招生率持續減少問題，背後成因可能是因出生率愈來愈低。但是學區一次關閉四學校行動還是引起了部分反對者的激烈反應。

哈岡學區華裔教委郭志（Gino Kwok）表示，近20年來加州範圍內首次出現就讀K-12年級學生數量少於600萬人，而南加洛杉磯縣學生就減少超過22萬5000人。自2014年起，洛杉磯聯合學區關閉了26所學校。所以在洛杉磯縣乃至全加州，註冊學生數量持續減少對所有公立學區都是一個挑戰。

他說，直到上一次教委會前，學區內絕大多數關閉的學校均在哈岡地區。而本次關閉的四所學校，有兩所在哈岡，另外兩所在拉朋地市。

郭志強調，每一家公司企業，無論是公立還是私營都無法一直優質運營，尤其是現今高科技社會經濟情況下更是如此。哈岡拉朋地聯合學區在這方面探索研究已經有十餘年，知道如何在讓學生獲得優質教育品質時，怎樣應對各種問題。

華裔教委郭志（Gino Kwok）強調，哈岡學區有四所學校榮獲全美藍絲帶獎榮譽（National Blue Ribbon Awards），這在加州乃至全美單個公立學區擁有如此多藍絲帶獲獎學校也是少見的。而亞歷桑納州的全州範圍內，也只有四所學校獲得這項榮譽。作為學區管理者，教委們知道如何讓學校教育品質更優秀，可以用更好的方法給學生們提供在全美最好的教育機會。

學區 洛杉磯 加州

上一則

社區風行小而美超市 溫暖便民 不乏亞洲食物

下一則

華航感恩節折扣 最高15%

延伸閱讀

華州4縣選務處收不明信封 內含芬太尼 選務一度中斷

華州4縣選務處收不明信封 內含芬太尼 選務一度中斷
哈仙達拉朋地聯合學區關閉4校 抗議聲中通過議案

哈仙達拉朋地聯合學區關閉4校 抗議聲中通過議案
老師請假逾5天 遭獨立學區約談惹議

老師請假逾5天 遭獨立學區約談惹議
不同意搞禁書、限制授課 自由與溫和派在多地學區選舉勝出

不同意搞禁書、限制授課 自由與溫和派在多地學區選舉勝出
政治新戰場 新州學區董事選戰激烈

政治新戰場 新州學區董事選戰激烈
精英獅子會青少年和平海報賽 勇於夢想

精英獅子會青少年和平海報賽 勇於夢想

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」