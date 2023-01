雷傑納隆科學獎2023學者獎／張恩澤研發癌症檢測 獲耶魯提前錄取

張恩澤開發無創早期測試多種癌症診斷模型,膺選2023雷傑納隆學者。(受訪者提供)

張恩澤(Andrew Y. Zhang)是聖地牙哥(San Diego)德爾諾特高中(Del Norte High School)學生,開發透過血液早期檢測 多種癌症 的診斷模型,膺選雷傑納隆科學獎學者,同時透過早期行動申請(Restrictive Early Action),已被常春藤盟校耶魯大學 (Yale University)錄取,計畫主修生物學或化學專業,渴望成為一名醫師科學家。

張恩澤的研究項目名為「一種基於血液的新穎微RNA診斷模型,具有高精度用於多種癌症的早期檢測」(A Novel Blood-Based MicroRNA Diagnostic Model With High Accuracy for Multi-Cancer Early Detection)。他介紹,目前正在開發用於多癌症早期檢測的大多數測試,都是基於下一代測序技術評估循環腫瘤DNA的甲基化或片段化模式,迫切需要開發能夠早期檢測多種癌症類型的無創診斷測試。他參與開發了一種基於血清的4-微RNA診斷模型,與現有基於測序的下一代測試相比,該模型在迄今為止最大的病例對照驗證隊列中,檢測12種癌症類型方面表現出卓越性能。該簡易模型還使得開發體外診斷(IVD)測試成為可能,支持在高危人群中的廣泛採用和合規性。

張恩澤說,新冠(Covid-19)大流行並沒有明顯阻礙他的研究進展,因為該項研究主要是計算性的,使用公開可用的基因組數據集。這確實是遠程計算機模擬研究的好處,否則是不可能完成的,因為在大流行期間,許多面對面的實驗設施都被關閉了。

然而,在大流行期間,學校實施線上教學一年多。長時間在家學習,沒有機會與老師、同學和朋友進行面對面的交流,這對自己和許多同學在完成學業和課題研究的效率和生產力方面產生了心理影響。但張恩澤很幸運,遇上了一位非常好的研究導師,不僅為他提供了指導,還在整個研究過程中不斷鼓勵他,激發起學習熱情,專注於自己的科研目標。