聖拉斐Safeway超市將改建住宅大樓 含331套公寓

聖拉斐B街700號的開發案規畫圖。（聖拉斐市官網）

舊金山 紀事報報導，從舊金山的濱海區到聖馬刁，連鎖超市巨頭Safeway近半年來突然大開綠燈，允許在其所屬或承租的土地上興建住宅，這項轉變已成為過去六個月來舊金山灣區 土地利用政治的核心焦點。如今，這股房地產 開發熱潮也延燒到了馬林縣。

開發商「米爾溪住宅公司」（Mill Creek Residential）近日提出申請，計畫拆除位於聖拉斐市中心B街700號的Safeway超市，並在此基地上新建一棟八層樓高、共包含331套公寓的住宅大樓。

該案是灣區第七個與Safeway相關的土地重新開發計畫。若這七大項目全數落成，預計將為灣區注入4623戶住宅單元。在此之前，前六個項目皆由Align房地產公司（Align Real Estate）主導，而本次聖拉斐案則是米爾溪公司的首度插旗。

米爾溪公司的顧問格林（Ross Guehring）透露，該計畫目前仍有變數。開發商正積極利用加州「第330號參議院法案」（SB 330）的條款；該法旨在加速住宅建設，並限制反對者阻撓或延宕審查程序的權力。格林說：「如同多數SB 330的預先申請案，這僅是一項早期的程序步驟，目的是在團隊評估基地可行性及其他項目細節時，先保障開發權益。」

然而，該項目未規畫在低樓層重新引進進駐的生鮮超市。

相比之下，Align在聖馬刁的項目，以及在舊金山的另外三個項目（包含米慎區、列治文區，以及濱海區），均承諾在低樓層保留空間，引入規模更大、全新的Safeway超市。

對此，「聖拉斐社區聯合會」（Federation of San Rafael Neighborhoods）主席利科夫（Amy Likover）指出：「這裡的關鍵在於，建築設計必須符合社區風格，且必須滿足居民日常採買雜貨的需求。」她坦言，雖然B街的Safeway過去一直有行竊等治安問題，但「它依然是鄰里賴以生存的食品雜貨店。」

根據初步規畫，這項B街項目將包含37萬6756平方呎的住宅空間，以及一座13萬3221平方呎、提供394個車位的停車場。其中約28戶（占總數 8%）將作為平價住宅。該地塊目前由聖地牙哥的投資集團Niki Group LLC所有。