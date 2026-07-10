聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

聖地牙哥市府近日成立一項總額850萬美元的「可負擔住房保存基金」，優先收購租金較低公寓，目的在保留現有平價住房，減緩住房危機。（取自聖地牙哥市府官網）

因應日益嚴重的住房負擔問題，聖地牙哥 市府近日成立一項總額850萬美元的「可負擔住房保存基金」，優先收購租金 較低公寓，避免遭開發商拆除重建或翻修改造成高租金住宅。加州第31區聯邦眾議員 候選人秦振國（Eric Ching）對此表示質疑。

根據聖地牙哥聯合論壇報消息，這項基金補足了市府2025年通過的可負擔住房保存法案。根據該法，擁有低租金住宅的公寓業主，若決定出售房產，必須先通知市府，並賦予市府優先購買權，使政府或合作機構得以在私人投資者介入前收購物業，繼續作為可負擔住房使用。

市府官員表示，2025年秋天原本規畫從「社區改善費基金」撥款500萬美元成立保存基金。由於近一年使用「完整社區計畫」住房獎勵方案的建商比預期更多，使基金收入增加，因此資金提高至850萬美元，比原先規畫增加70%。

該基金收入主要來自建商繳納的開發費。依照「完整社區計畫」，建商若希望提高住宅開發密度，可選擇興建公園等公共設施，或繳納費用至社區改善費基金。自2020年基金成立以來，建商已累計繳納1700萬美元，其中850萬美元用於社區公共設施，另外850萬美元則撥作此次可負擔住房保存基金。

這項基金將由聖地牙哥住房委員會管理，初期將優先保存「自然形成的可負擔住房」（NOAH）。這類住宅多為屋齡較高、設備較簡單的公寓，雖未接受政府補助，但因租金相對低廉，成為許多中低收入家庭、勞工及長者的重要居所。

市府估計，到2040年，聖地牙哥將有約4200戶政府補助可負擔住宅，以及9250戶自然形成的可負擔住房，面臨被市場價格住宅取代的風險。官員指出，保存一戶現有可負擔住宅平均成本約40萬美元，而新建一戶可負擔住宅所需補助約50萬至90萬美元，因此保存現有住宅無論在成本或時效上都更具優勢。

加州第31區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國指出，他對採取這種方式能夠實際解決住房問題的可行性表示質疑，同時，他認為此舉可能會成為某些不法者的賺錢謀利工具。