地震重生 舊金山諾伊谷入門房價300萬 最熱門房市之一

景色優美的諾伊谷為舊金山最熱門房地產市場之一。（取材自Google Map）

AI摘要 文章摘要整理： 諾伊谷由藍領社區轉為科技富人聚落，因地震後交通改變與社區營造而房價暴漲，入門房價已近三百萬美元。

舊金山 標準報報導，在1970與1980年代，舊金山的諾伊谷仍是個鮮為人知的藍領工人階級社區。當時的24街帶著些許雜亂與艱困的色彩，充斥著廉價雜貨店與露天酒吧，居民多從事勞工職務。然而，1989年的洛馬普列塔（Loma Prieta）大地震 成為該區命運的轉折點。

大地震摧毀了當地的中央高速公路，這讓科技業員工赫然發現，自諾伊谷前往南灣的通勤時間大幅縮短。到了2000年代初期，Google與Apple的員工接駁巴士將此地設為駛入高速公路前的舊金山最後一站，進一步奠定了該區作為科技人首選社區的地位。

自此之後，諾伊谷的房地產走勢便一路飆升。如今，300萬元的入門房價 已成為常態，街頭隨處可見推著嬰兒車的家長，而青少年間最受歡迎的點心也從波霸奶茶變成了高檔養生大骨湯。

當地房產仲介與居民指出，驚人的房價漲幅其實是數十年來居民與商家共同投入時間與資金、打造宜居環境的「意外後果」。隨著老一輩的消防員或建築工人步入退休並賣房遷出，接手的新移入家庭多為企業高階主管。

諾伊谷今日的繁榮，很大程度歸功於長期的草根社區營造。在2000年代初期，當居民對Google巴士與科技新貴湧入感到不滿時，地方代表便出面提倡包容，強調多數人也都曾是這個社區的新移民。

為了維持如村落般的緊密氛圍，新舊居民積極參與地方事務，包含在2005年成立舊金山首批「社區利益特區」（CBD）自主維護街區、2015年透過草根運動將舊停車場改建為如今活絡的「諾伊谷城鎮廣場」，並透過多項社區倡議成功挽救百年圖書館、活化閒置店面，以及募資翻新當地的康樂中心與遊樂場。

此外，商圈缺乏夜生活也是刻意維持的特色。社區領袖對營業時間早有共識，即便是夜市也在晚上8點前結束，不願讓此地變成充斥深夜酒吧的喧囂商業區。疫情期間，志工團體更在Sanchez Street打造了「慢行街道」廊道，速限降至15英里。由於該區缺乏大型公共綠地，這條慢行街道在周六吸引上千名行人散步，成為舊金山使用率最高的慢行街道之一，在疫情期間凝聚了鄰里支持在地商家的向心力。

這些讓社區更安全、更整潔的努力，無形中也拉高了成家的門檻，例如一棟在1980年代以約25萬元購入的經典住宅，近期便以接近480萬元的高價售出。

由於該區房屋最初是為歐洲移民勞工所建，面積普遍落在2000平方呎左右。這對現代買家而言空間略顯不足，因而出現許多拆除重建或保留維多利亞式外觀、內部全面翻新的工程。雖然舊金山在2024年底通過法律，限制在諾伊谷興建超過3000平方呎的「巨型住宅」，但這項法規反而推高了新規生效前已完成擴建的稀有物件價值，一棟3500平方呎的改造住宅在今年4月便創下了760萬元的交易紀錄。