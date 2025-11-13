電車接送、健身房酒吧 南加豪華長者公寓2026年開工

南巴沙迪那市將建一處高檔長者公寓，風格仿照當地著名歷史度假酒店「Hotel Raymond」。（KTGY）

南巴沙迪那一處面積近一個街區的停車場，即將被改建為包含287個住宅單位的豪華長者住宅開發案。該處建案不僅設施豪華，設有健身房、理療館，還提供電車接送服務，可以送長者至周邊購物、打高爾夫等。

這處建案位601 S Fair Oaks Avenue，開發商為Greenbridge Investment Partners，負責設計的是KTGY建築設計公司。「The Raymond」高七層，將包含156間獨立生活單位、50間可負擔住房單位，以及82間協助生活與記憶照護單位（assisted living and memory care units）。目前該建案已在南巴沙迪那市議會通過，預計2026年初動工。

根據KTGY建築設計公司，這處高檔長者公寓，是為回應南巴沙迪那及周邊地區年長居民的需求，讓他們在年老後，仍能留在當地社區生活。設施規畫包括：健身房、高級餐飲空間、屋頂露台、度假風泳池平台，電動車 接送服務，方便年長者前往附近的博物館、花園、購物區及高爾夫球場。其中一處交誼空間，將以「地下酒吧」（speakeasy）風格設計，設有隱藏入口。

該處開發案以當地著名的度假酒店「The Raymond」命名，不僅致敬該歷史悠久的飯店，這處長者公寓的外觀和風格設計，也都仿效「The Raymond」酒店，營造如同小型村落般的社區氛圍。戶外露台將種植柑橘樹，向過去曾遍布該地的橙園致敬。

在當地歷史悠久、著名的度假酒店「Hotel Raymond」，曾位於巴沙迪那及南巴沙迪那交界的小山丘上，但後來在1895年一場大火中燃燒殆盡。酒店曾接待過眾多大人物，曾是前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）和卡耐基（Andrew Carnegie）等的冬季度假勝地。

KTGY的建築設計靈感，來自地中海西班牙復興風格（Mediterranean Spanish Revival），並融合當地的地標如朗廷杭亭頓飯店（The Langham Huntington）以及Castle Green的特色。建築細節包括：角落塔樓、拱門、精緻椽樑、光滑灰泥外牆、訂製窗戶、紅瓦屋頂，以及葡萄牙 藍瓷磚（Azulejo tiles）。

開發商Greenbridge Investment Partners負責人卡納尼（Fareed Kanani）表示，「與 KTGY 合作，我們正在重新構想這座歷史地標，並在150年後以細緻的設計，將它重新帶回南巴沙迪那，造福居民與整個社區」，他說，「我們團隊長年在南巴沙迪那及周邊地區生活與工作，這項計畫對我們許多人而言，都具有深厚的個人意義與重要性。」

KTGY負責人希格（Ben Seager）表示，「很高興與Greenbridge合作，設計一個為當地長者帶來高品質生活的社區」，「每棟建築都有獨特卻協調一致的設計，並透過設施規劃連結居民、健康與周邊環境。」