藝術宮建築師梅貝克設計 柏克萊1歷史住宅99.5萬上市

1919年時的著名建築師伯納德．梅貝克。（由Slevin拍攝；在1930.01.01前出版）

位於北加州柏克萊 高地廣場1770號的一棟歷史住宅，近期以99.5萬美元上市，為潛在買家提供了難得的機會。這棟建築由舊金山 藝術宮建築師伯納德．梅貝克（Bernard Maybeck）於1895年設計，被譽為工藝美術運動的經典代表作，是梅貝克早期最重要的住宅設計之一。

這棟住宅由住宅設計師約翰．牛頓（John Newton）持有，他熟悉傳統木工工藝與經典風格。他表示，居住於此最大的意義是成為建築遺產的守護者，帶來深深的滿足感。

住宅擁有約1,482平方呎的空間，包含兩間臥室與一間浴室，建築特色包括豐富的窗戶、高挑木樑天花板、天然材料與受到日式美學啟發的設計，整體風格展現出與自然和諧共處的理念。屋內空間整潔實用，內建的書架與櫥櫃鼓勵極簡生活方式，也突顯建築本身的美感。牛頓說，住在這裡「幾乎像住在精靈設計的樹屋裡」，既溫馨又宏偉。

Compass房產經紀人安德魯．皮塔雷（Andrew Pitarre）指出，這棟建築不僅在1923年柏克萊山火中倖存，還由梅貝克本人於1920年代重新改建成公寓。如今上市的單位為當年豪宅中的一部分。他形容這棟住宅「更像是藝術品而非房地產」，其建築風格標誌著美國住宅設計從維多利亞風格向現代風格轉變的重要時刻。

這棟住宅原是由詩人與自然學家查爾斯．基勒（Charles Keeler）委託建造。據傳他在此撰寫著作《The Simple House(簡單的房子)》，提倡簡樸生活與自然共存的理念，這些精神也深深融入建築設計之中。

房屋坐落於近半英畝的土地上，庭園中種植著日本楓樹，樓上陽台可遠眺金門大橋。屋內的自然光線與溫暖燈光，讓空間展現變化多端的光影魅力。牛頓表示，這樣的氛圍「既永恆又神奇」，並且啟發了他自己的設計靈感。

官方房產說明指出，這棟房子以其大膽的建築風格反映對維多利亞式繁複裝飾的背離，轉而強調手工藝、自然與實用的結合。皮塔雷說，這種風格從一進門起就令人感受到平靜與真實存在，是創作者與思想者的理想居所，過去也曾吸引許多靈感人物駐足。

地理位置上，這棟住宅位於柏克萊加州大學 正上方，步行即可抵達希臘劇院、紀念體育場與尤克里德大道一帶的餐廳、咖啡館與商店。牛頓認為，這裡提供了私密性與便利性的完美結合，是一個既隱居又充滿文化氣息的社區。

對於熱愛建築、歷史與藝術的買家而言，這棟融合自然與設計的歷史住宅，不僅是一處居所，更是一份可以延續與守護的文化遺產。