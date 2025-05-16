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爾灣新大型開發案 打造逾3000戶住宅 還有學校、公園

記者趙健╱綜合報導
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新社區還包括在住宅周圍新建學校和公園。（爾灣公司官網）
新社區還包括在住宅周圍新建學校和公園。（爾灣公司官網）

爾灣公司（Irvine Company）計畫在一片高爾夫球場和臨近商業用地上，打造擁有3000多戶住宅的新社區；新計畫還包括在住宅旁開發新學校、公園。

根據開發商官網，該項目名為「爾灣光譜村莊」（Irvine Spectrum District Village），占地235英畝，位在Jeffrey Road和Sand Canyon Avenue之間，5號公路以南，距離繁華的爾灣光譜中心（Irvine Spectrum Center）不遠。

這家總部位新港灘市（Newport Beach）的開發商已提交計畫，在位於1 Golf Club Drive的193英畝Oak Creek高球俱樂部上建造1500套獨立屋，目標住戶為成長型家庭和首次購屋者。該公司還計畫在鄰近土地、原打算建造辦公大樓的商業用地上建造1600套公寓。

擬建小學將位於橡樹谷（Oak Canyon），遠離城市主幹道，以減少校車接送停車時可能造成的交通擁堵，還將建一個公園，將居民與遊樂區、新學校和區域步道連接起來，目前的高球場俱樂部會所被提議作為社區中心。

橙縣紀事報指出，爾灣公司提議向該市支付高達9600萬美元費用，其中包括2000張為期兩年的大幅折扣公寓租金代金券，價值7200萬美元。爾灣公司高級副總裁戴維斯（Jeff Davis）表示，該村莊將成為「爾灣位置最便利的社區之一」，擁有購物場所、餐廳，並且靠近爾灣輕軌站（Metrolink Station）。

該項目正值爾灣尋求在有限土地上滿足其住房需求之際。根據南加州政府協會的區域住房需求評估，到2029年10月，該市要負責建造2萬3610套新房；到那時，整個橙縣必須建造18萬3861套住房。根據StorageCafe數據，截至2023年的10年間，爾灣人口增加34%，是美國大城市中成長最快的。

爾灣公司表示，擬建新村莊被確定為滿足州住房要求的理想地點，響應城市政策。爾灣公司還強調，社區的意見，也沒有被排除在外。根據其調查，「7000多名受訪者中，超過90%支持在村莊內建造獨立屋。」

爾灣公司預計，整個項目審批過程，可能需要18個月。如果獲批，該項目將是2016年Eastwood Village之後，爾灣的第一個新村莊。

在建設計畫最終確定前，高爾夫球場將保持開放，每輪18洞收費超過200美元。據國家高球基金（NGF）資料，從1986年到2005年的20年間，美國建設4000多個高球場，導致市場過度飽和。這波建設熱潮很大程度上是為推動房屋出售。隨著21世紀初美國房地產泡沫破裂加上經濟衰退，高球市場隨之調整，自2006年以來，美國已減少2000多家高球場。

爾灣公司由美國最富有的開發商之一布倫（Donald Bren )擁有，其歷史可追溯到19世紀。公司官網稱，該公司在美國擁有1億2900萬平方呎房產，包括590棟辦公大樓、125棟公寓大樓（共6萬5000個單位）、40個購物中心、一個海濱度假村、三個高爾夫球場和五個碼頭，其中65%位於橙縣。

爾灣公司計畫在Oak Creek高球俱樂部上建造1500套獨戶住宅，以及在臨近商...
爾灣公司計畫在Oak Creek高球俱樂部上建造1500套獨戶住宅，以及在臨近商業用地上建造1600套公寓。（爾灣公司官網）

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