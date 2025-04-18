「信件日」效應 舊金山馬連縣現學區購屋潮

每逢舊金山私立學校發出拒絕入學通知時，馬連縣常會出現「信件日效應」的購屋熱潮。(取自Element5 Digital/pexels)

對於舊金山 (San Francisco)的父母來說，收到首選私立學校的拒絕信可能將引發生活危機，而對於馬林縣(Marin)的房地產經紀人來說，這卻是一個商機。這些拒絕信送達的日子當地稱為「信件日」，對馬林縣房地產市場有顯著影響。

許多舊金山父母認為當地公立學校 不足以提供孩子們所需的教育，而當私立學校拒絕他們的申請時，他們往往會轉向馬林縣。特別是Ross、Belvedere-Tiburon、Kentfield和Greenbrae等地區的公立學校被認為質量極高，這也是州長紐森(Gavin Newsom)的家人於去年11月購買住所的地區。

在馬林縣北部，可立即入住的房屋通常不低於200萬美元，而南部地區甚至接近400萬美元，且經常有600萬美元的交易。過去五年，舊金山和馬林縣南部的房屋中位價維持在140萬美元左右，而諾瓦度(Novato)的房價則增加了近40萬美元。

由於需求高於供應，搶手房屋通常超過要價即快速售出。當地房產有5%的標準佣金，由銷售和掛牌經紀人平分，意味著經紀人可從單筆交易獲利逾10萬美元。

馬林縣的房屋掛牌數量在通知書日前後達到高峰，雖然有經紀人認為這可能只是春季天氣好的緣故，但許多專業人士承認「信件日」現象確實存在。一些經紀人甚至建議客戶等到「信件日」後再將房屋掛牌上市。

舊金山聯合學區 於2019年至2021年間，減少了5533名學生入學。去年10月，該學區發布了可能關閉或合併的13所公立學校名單，以平衡約1.13億美元的赤字，這導致學區總監辭職。今年2月，該學區曾向837名員工發出解僱通知，後又撤回，使教師工會感到沮喪。

舊金山公立學校的學術評級差異很大，進入最好或地理位置便利的學校需要參加競爭激烈的抽籤，導致學生需要跨越整個城市上學。

舊金山頂尖私校的高中學費接近每年6萬美元，小學生學費超過4萬美元。

因為無法接受私立學校的高昂費用，許多家庭從舊金山搬到馬林縣；住在馬林縣的一個優勢是私立和公立學校都很優秀，即使孩子沒有進入心儀的私立學校，當地公立學校也提供高質量的教育。

馬林縣的父母大多經濟寬裕，能夠積極參與學校活動和會議，形成緊密的社區聯繫。馬林縣可能給人以鄉村或富裕郊區的感覺，由家庭和教育主導社區文化，當地父母普遍參與度高，甚至成立基金會支持學校發展。