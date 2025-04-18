我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

「信件日」效應 舊金山馬連縣現學區購屋潮

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
每逢舊金山私立學校發出拒絕入學通知時，馬連縣常會出現「信件日效應」的購屋熱潮。(取自Element5 Digital/pexels)
每逢舊金山私立學校發出拒絕入學通知時，馬連縣常會出現「信件日效應」的購屋熱潮。(取自Element5 Digital/pexels)

對於舊金山(San Francisco)的父母來說，收到首選私立學校的拒絕信可能將引發生活危機，而對於馬林縣(Marin)的房地產經紀人來說，這卻是一個商機。這些拒絕信送達的日子當地稱為「信件日」，對馬林縣房地產市場有顯著影響。

許多舊金山父母認為當地公立學校不足以提供孩子們所需的教育，而當私立學校拒絕他們的申請時，他們往往會轉向馬林縣。特別是Ross、Belvedere-Tiburon、Kentfield和Greenbrae等地區的公立學校被認為質量極高，這也是州長紐森(Gavin Newsom)的家人於去年11月購買住所的地區。

在馬林縣北部，可立即入住的房屋通常不低於200萬美元，而南部地區甚至接近400萬美元，且經常有600萬美元的交易。過去五年，舊金山和馬林縣南部的房屋中位價維持在140萬美元左右，而諾瓦度(Novato)的房價則增加了近40萬美元。

由於需求高於供應，搶手房屋通常超過要價即快速售出。當地房產有5%的標準佣金，由銷售和掛牌經紀人平分，意味著經紀人可從單筆交易獲利逾10萬美元。

馬林縣的房屋掛牌數量在通知書日前後達到高峰，雖然有經紀人認為這可能只是春季天氣好的緣故，但許多專業人士承認「信件日」現象確實存在。一些經紀人甚至建議客戶等到「信件日」後再將房屋掛牌上市。

舊金山聯合學區於2019年至2021年間，減少了5533名學生入學。去年10月，該學區發布了可能關閉或合併的13所公立學校名單，以平衡約1.13億美元的赤字，這導致學區總監辭職。今年2月，該學區曾向837名員工發出解僱通知，後又撤回，使教師工會感到沮喪。

舊金山公立學校的學術評級差異很大，進入最好或地理位置便利的學校需要參加競爭激烈的抽籤，導致學生需要跨越整個城市上學。

舊金山頂尖私校的高中學費接近每年6萬美元，小學生學費超過4萬美元。

因為無法接受私立學校的高昂費用，許多家庭從舊金山搬到馬林縣；住在馬林縣的一個優勢是私立和公立學校都很優秀，即使孩子沒有進入心儀的私立學校，當地公立學校也提供高質量的教育。

馬林縣的父母大多經濟寬裕，能夠積極參與學校活動和會議，形成緊密的社區聯繫。馬林縣可能給人以鄉村或富裕郊區的感覺，由家庭和教育主導社區文化，當地父母普遍參與度高，甚至成立基金會支持學校發展。

舊金山 公立學校 學區

上一則

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責

新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責
遊舊金山

遊舊金山
紐森籲國際夥伴關稅戰豁免加州 將獨立推動全球貿易

紐森籲國際夥伴關稅戰豁免加州 將獨立推動全球貿易
紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州

紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州
紐森宣布4月為「自閉症關懷月」打造包容社會

紐森宣布4月為「自閉症關懷月」打造包容社會
一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

2025-04-10 13:32
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32
4名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。圖為示意圖。 (Unsplash.com)

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

2025-04-15 14:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍