報告：4/13~4/19是今春最佳售房時機 可多賣2.7萬

根據Realtor.com最近的一份報告，今年在4月13日至4月19日間上市的房屋，可能會比一年中其他時間的房屋平均賣出多約2萬7000美元。

Zillow的另一份報告發現，2024年5月最後兩周上市的房屋比一年中其他時間的房屋售價高出1.6%，為典型住宅增加了5600美元的價值。根據Zillow的資料，賣家如果在3月15日至7月31日之間上市，通常能獲得更好的回報。

惟仍有多項因素影響溢價時機，例如出售房屋的最佳時機可能取決於所在地區的市場條件；根據Zillow數據，聖地牙哥(San Diego)的房屋如果在3月下旬上市，可能較一年中其他時間售價高出約2%，即2萬100美元，在鳳凰城(Phoenix)則最好在11月下旬上市，此時價格溢價為1.4%，即6400美元。

如果規畫在2025年售屋，專家建議應該考慮以下因素：春季通常是房地產 市場買賣雙方活動最頻繁的時期，因為購屋者往往希望在夏季或新學年開始前即完成交易。

根據Zillow的房屋趨勢專家彭德爾頓(Amanda Pendleton)的說法，賣家希望找到房產看起來最具吸引力、更多買家尋找房屋時的上市甜蜜點。而在春季，城市充滿活力，無論是上市公寓或康斗，是一個潛在「重要時機」。

此外，專家表示，自2020年3月，疫情使全國進入封鎖狀態，凍結了該年春季的房市，多年來就沒有出現過「典型」的春季房地產市場。

2021年，因為低抵押貸款利率 吸引了買家，大部分時間市場和銷售活動熱絡；2022年，因為美聯儲在3月開始提高借貸成本，春季房地產市場受到影響。儘管大多數買家因高價格和抵押貸款利率而卻步，2023年春季市場略有恢復。

隨著抵押貸款利率仍然波動，2025年春季房地產市場將如何發展仍有待觀察。彭德爾頓表示，如果抵押貸款利率配合，房市應該會從過去幾年的激烈賣方市場中繼續恢復正常。

根據Freddie Mac通過美聯儲提供的數據，截至3月13日的一周，30年固定利率抵押貸款為6.65%，與前一周的6.63%基本持平。

因為抵押貸款利率鎖定效應，已獲得低利率的房主不願意以更高的利率為新房產融資，進而阻礙房產上市。

但即使利率仍然維持在6%以上，隨著家庭擴大或需要搬遷等生活事件出現，更多賣家正在上市房屋；對於與時間賽跑的賣家，無論是因為新生兒的到來或新工作，專家表示，要在完美時機上市房屋的空間可能較小，但對於其他有更多時間的賣家，將可更具策略性地安排上市時機。