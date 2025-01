KISS貝斯手昔日豪宅 降價30%喊賣

圖為豪宅景觀。(Mansion Global截圖)

美國著名搖滾樂隊KISS的貝斯手兼創始成員西蒙斯(Gene Simmons)曾擁有的南加州比佛利山 的一處豪宅重新上市,目前3200萬美元的標價比最初要價低了30%。

西蒙斯1984年以135萬美元購入這棟豪宅,擁有近40年。此前,這座豪宅在市場上掛了幾年,直到2021年被開發商諾貝爾 (Max Nobel)以1600萬美元收購。隨後,諾貝爾對這處房產翻修,並於2023年以4800萬美元重新掛牌。經過數次降價,該房產目前標價為3200萬美元。

諾貝爾為這棟豪宅增加了3000平方英尺,將總面積擴大至1萬6390平方英尺。翻修後的房屋是「現代農舍」風格,外觀體現在垂直木質板外立面、傾斜的屋頂線條和工業風格的裝飾。 圖為豪宅景觀。(Mansion Global截圖)

室內空間包括兩個主套房、一個早餐區、一個超大沙發坑、雙層高的落地窗,以及開放式樓層布局,無縫連接到戶外區域。戶外設施有一個60英尺的泳池、一個可容納30位賓客的聚餐區,還有多個休憩區,提供極其壯麗的城市全景。 室內有雙層樓高的落地窗。(Mansion Global截圖)

豪宅內部採工業風格裝飾。(Mansion Global截圖)

對於車迷來說,這座豪宅的獨立車庫機具吸引力,外觀覆蓋著時尚的深色金屬,能夠容納10輛車,並可選擇使用升降裝置將車位數量翻倍。此外,屋內還附有一個三車位的車庫。

諾貝爾與Forbix Capital Corporation業者霍多科夫斯基(Emil Khodorkovsky)合作,為購買和翻修這處房產提供資金。根據房產記錄,兩位開發商為該項目投入了大量的個人資本。霍多科夫斯基在一次訪問中表示,除了他們自己的投資外,他們還為該項目籌集了其它資金。

這處房產於2023年完工,並於當年5月首次掛牌,當時要價4800萬美元。此後,價格已多次調整,並在不久後下調至3400萬美元,隨後再次降至3200萬美元。

西蒙斯是KISS樂隊的創始成員之一,這支搖滾樂隊成立於1970年代的紐約,因其黑白化妝造型和「Rock and Roll All Nite」與「I Was Made for Lovin' You」等經典歌曲而聞名。西蒙斯是樂隊中最長久的成員,與樂隊一同度過了50年的歷程,直到樂隊解散。