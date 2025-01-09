諧星金凱瑞洛城豪宅1年降價近千萬 以1975萬賣出

金凱瑞售出豪宅。圖為該豪宅的外景。（Brentwood房產經紀公司提供）

美國好萊塢 諧星金凱瑞（Jim Carrey）日前以接近1000萬美元的降價，終於售出洛杉磯 的豪宅。這座位於洛杉磯高端社區Brentwood的1萬954平方呎住宅，成交價為1975萬美元，相較2023年初首次掛牌時的2890萬美元，降幅近32%。

這棟豪宅擁有五間臥室，建於1951年，帶挑高天花板、六座壁爐、磚牆及光滑的硬木地板，室內裝潢風格經典又大器。整個地產占地2英畝，其他設施包括迷你劇院、被法式門環繞的圓形日光房，以及位於樹梢間的瑜伽與冥想平台。住宅後方還設有帶瀑布的泳池、通往花園與樹林的步道，以及網球場。

諧星金凱瑞售出的豪宅占地2英畝。（谷歌地圖）

金凱瑞在這裡度過近30年，對這座住宅的個性化設計十分用心。他在客廳展示一幅名為「萬歲，我們全都破碎」（Hooray We Are All Broken）的巨大自畫作，家庭劇院中陳列1995年電影「永遠的蝙蝠俠」（Batman Foreve）中，他飾演主要角色時穿的服裝。儘管這些珍貴藏品並未包含在房產售價內，但它們展現金凱瑞在藝術和表演上的多才多藝。

金凱瑞1994年購入這棟住宅，當時他憑藉「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）、「阿呆與阿瓜」（Dumb and Dumber）和「變相怪傑」（The Mask）等多部賣座電影，在好萊塢大紅大紫，似乎這棟房產給他帶來好運。然而，這座豪宅在市場上一年多，經歷多次調降掛牌價，最終才找到合適買家。

金凱瑞在2022年主演「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）後，曾宣布退出演藝圈，但為「音速小子3」選擇復出。在不久前的影片宣傳活動中，金凱瑞用標誌性的幽默風格回應記者提問，他說，「我回到這個宇宙，因為我能飾演一個天才，這對我來說有點勉強。而且坦白說，我買了很多東西，需要錢。」這番話引起現場一片笑聲。

金凱瑞在好萊塢演藝生涯中，以其誇張的肢體語言和無與倫比的幽默感聞名，擁有很多追捧者，是20世紀90年代知名的喜劇演員之一，被譽為好萊塢偉大諧星。他的代表作品不僅限於喜劇，還包括「楚門的世界」（The Truman Show)和「美麗心靈的永恆陽光」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）等，展現他在演技上的深度與多樣性。此外，金凱瑞還是才華橫溢的畫家和作家，他的作品常帶有深刻的個人反思與社會批判。