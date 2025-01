諧星金凱瑞洛城豪宅1年降價近千萬 以1975萬賣出

金凱瑞售出豪宅。圖為該豪宅的外景。(Brentwood房產經紀公司提供)

美國好萊塢 諧星金凱瑞(Jim Carrey)日前以接近1000萬美元的降價,終於售出洛杉磯 的豪宅。這座位於洛杉磯高端社區Brentwood的1萬954平方呎住宅,成交價為1975萬美元,相較2023年初首次掛牌時的2890萬美元,降幅近32%。

這棟豪宅擁有五間臥室,建於1951年,帶挑高天花板、六座壁爐、磚牆及光滑的硬木地板,室內裝潢風格經典又大器。整個地產占地2英畝,其他設施包括迷你劇院、被法式門環繞的圓形日光房,以及位於樹梢間的瑜伽與冥想平台。住宅後方還設有帶瀑布的泳池、通往花園與樹林的步道,以及網球場。

諧星金凱瑞售出的豪宅占地2英畝。(谷歌地圖)

金凱瑞在這裡度過近30年,對這座住宅的個性化設計十分用心。他在客廳展示一幅名為「萬歲,我們全都破碎」(Hooray We Are All Broken)的巨大自畫作,家庭劇院中陳列1995年電影「永遠的蝙蝠俠」(Batman Foreve)中,他飾演主要角色時穿的服裝。儘管這些珍貴藏品並未包含在房產售價內,但它們展現金凱瑞在藝術和表演上的多才多藝。

金凱瑞1994年購入這棟住宅,當時他憑藉「王牌威龍」(Ace Ventura: Pet Detective)、「阿呆與阿瓜」(Dumb and Dumber)和「變相怪傑」(The Mask)等多部賣座電影,在好萊塢大紅大紫,似乎這棟房產給他帶來好運。然而,這座豪宅在市場上一年多,經歷多次調降掛牌價,最終才找到合適買家。

金凱瑞在2022年主演「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)後,曾宣布退出演藝圈,但為「音速小子3」選擇復出。在不久前的影片宣傳活動中,金凱瑞用標誌性的幽默風格回應記者提問,他說,「我回到這個宇宙,因為我能飾演一個天才,這對我來說有點勉強。而且坦白說,我買了很多東西,需要錢。」這番話引起現場一片笑聲。

金凱瑞在好萊塢演藝生涯中,以其誇張的肢體語言和無與倫比的幽默感聞名,擁有很多追捧者,是20世紀90年代知名的喜劇演員之一,被譽為好萊塢偉大諧星。他的代表作品不僅限於喜劇,還包括「楚門的世界」(The Truman Show)和「美麗心靈的永恆陽光」(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)等,展現他在演技上的深度與多樣性。此外,金凱瑞還是才華橫溢的畫家和作家,他的作品常帶有深刻的個人反思與社會批判。