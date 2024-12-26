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昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬

記者啟鉻／河濱報導
美國昔日演藝巨星擁有內陸莊園，以超過1300萬美元求售。（The Press Enterprise提供）
美國昔日演藝巨星擁有內陸莊園，以超過1300萬美元求售。（The Press Enterprise提供）

美國昔日演藝巨星克羅斯比 (Bing Crosby)曾擁有位於南加內陸河濱縣棕櫚沙漠（Palm Desert）的度假別墅，經過全面翻修後現以超過1300萬美元求售。這裡也曾是美國前總統甘迺迪與一位親密好萊塢女星私下會面地點。

這處西班牙牧場風格的度假莊園，坐落在超過2.5英畝的地塊內，面積6100平方呎，並設有大門圍護。這是由著名歌曲「白色聖誕」（White Christmas）歌手克羅斯比在1955年建造的豪華莊園，近日以1350萬美元掛牌。莊園有主屋及三座客房合計擁有五間臥室和七間浴室，並提供全套家具。根據地產文件紀錄，該物業曾於2012年12月以280萬美元成交。

客廳開放式設計，光線通透。（The Press Enterprise提供）
客廳開放式設計，光線通透。（The Press Enterprise提供）

主臥溫馨舒適。（The Press Enterprise提供）
主臥溫馨舒適。（The Press Enterprise提供）

華爾街日報（The Wall Street Journal）率先報導了這次上市，現任屋主為69歲的退休醫療業高管伯特 (Randall Burt) 與其60歲的律師妻子伯特 (Julia Burt)。據宣導資料，這對夫婦重新設計並改建了莊園內部，以「致敬其歷史與傳承」，並解決過去翻修中未能展現該住宅及地產品質的問題。

莊園主屋採用開放式設計，大廚房配備雙中島與吧台座椅，並與餐廳和客廳無縫銜接。折疊式玻璃門將室內起居空間延伸至戶外。其它亮點包括一個設有玻璃隔間並且恆溫的酒窖吧台。主臥套房內設有壁爐，連接到寬敞的浴室，內有充足的櫃體空間、步入式淋浴間和獨立的浸泡浴缸。淋浴間與浴缸區域的玻璃門均通往一個隱秘的庭院。戶外設施包括游泳池、水療中心、照明網球場和義大利保齡球場。泳池旁有一個設有壁爐的起居和用餐露台，還有戶外廚房和酒吧。該物業還配備了太陽能板

克羅斯比1977年在西班牙打高爾夫球時逝世，享年73歲。他是20世紀廣播和電影界的巨星之一。他因與鮑勃·霍普（Bob Hope）合作的喜劇「道路」（Road）而聞名，並因在1944年電影「一路走來」（Going My Way）中飾演一位年輕神父而獲得奧斯卡最佳男主角獎，並演唱了奧斯卡最佳歌曲「Swinging on a Star」。

他演唱的柏林（Irving Berlin）創作的「白色聖誕」為1942年音樂劇「度假酒店」中的插曲，獲最近評選的百首最佳聖誕歌曲中第五名。他與大衛·鮑伊（David Bowie）合唱的「小鼓手男孩 - 地球上的和平」（Little Drummer Boy – Peace on Earth），是錄製於1977年特別節目「快樂的古老聖誕」（Merrie Olde Christmas），獲排名第36位。

該物業除了因最初擁有者而聞名外，還因廣泛流傳事件而具有特殊意義，即這裡曾是美國前總統甘迺迪與影星瑪麗蓮·夢露的祕密會面地點。最近，在斯帕達（James Spada）的傳記「彼得·勞福德：守秘密的人」（Peter Lawford: The Man Who Kept Secrets）中，作者回憶起如何將夢露開車送到克羅斯比棕櫚沙漠的莊園，並與甘迺迪共度周末良宵。

莊園內部裝飾豪華。（The Press Enterprise提供）
莊園內部裝飾豪華。（The Press Enterprise提供）

奧斯卡 義大利 華爾街

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