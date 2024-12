昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬

美國昔日演藝巨星擁有內陸莊園,以超過1300萬美元求售。(The Press Enterprise提供)

美國昔日演藝巨星克羅斯比 (Bing Crosby)曾擁有位於南加內陸河濱縣棕櫚沙漠(Palm Desert)的度假別墅,經過全面翻修後現以超過1300萬美元求售。這裡也曾是美國前總統甘迺迪與一位親密好萊塢女星私下會面地點。

這處西班牙牧場風格的度假莊園,坐落在超過2.5英畝的地塊內,面積6100平方呎,並設有大門圍護。這是由著名歌曲「白色聖誕」(White Christmas)歌手克羅斯比在1955年建造的豪華莊園,近日以1350萬美元掛牌。莊園有主屋及三座客房合計擁有五間臥室和七間浴室,並提供全套家具。根據地產文件紀錄,該物業曾於2012年12月以280萬美元成交。

華爾街 日報(The Wall Street Journal)率先報導了這次上市,現任屋主為69歲的退休醫療業高管伯特 (Randall Burt) 與其60歲的律師妻子伯特 (Julia Burt)。據宣導資料,這對夫婦重新設計並改建了莊園內部,以「致敬其歷史與傳承」,並解決過去翻修中未能展現該住宅及地產品質的問題。

莊園主屋採用開放式設計,大廚房配備雙中島與吧台座椅,並與餐廳和客廳無縫銜接。折疊式玻璃門將室內起居空間延伸至戶外。其它亮點包括一個設有玻璃隔間並且恆溫的酒窖吧台。主臥套房內設有壁爐,連接到寬敞的浴室,內有充足的櫃體空間、步入式淋浴間和獨立的浸泡浴缸。淋浴間與浴缸區域的玻璃門均通往一個隱秘的庭院。戶外設施包括游泳池、水療中心、照明網球場和義大利 保齡球場。泳池旁有一個設有壁爐的起居和用餐露台,還有戶外廚房和酒吧。該物業還配備了太陽能板

克羅斯比1977年在西班牙打高爾夫球時逝世,享年73歲。他是20世紀廣播和電影界的巨星之一。他因與鮑勃·霍普(Bob Hope)合作的喜劇「道路」(Road)而聞名,並因在1944年電影「一路走來」(Going My Way)中飾演一位年輕神父而獲得奧斯卡 最佳男主角獎,並演唱了奧斯卡最佳歌曲「Swinging on a Star」。

他演唱的柏林(Irving Berlin)創作的「白色聖誕」為1942年音樂劇「度假酒店」中的插曲,獲最近評選的百首最佳聖誕歌曲中第五名。他與大衛·鮑伊(David Bowie)合唱的「小鼓手男孩 - 地球上的和平」(Little Drummer Boy – Peace on Earth),是錄製於1977年特別節目「快樂的古老聖誕」(Merrie Olde Christmas),獲排名第36位。