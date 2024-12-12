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「辣妹過招」女星卡普蘭洛山丘宅售285萬 11年漲105萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
女星卡普蘭這棟住宅保留住宅中世紀風格特色，搭配木質裝飾以及大型窗戶和玻璃門。（Mansion Global截圖）
女星卡普蘭這棟住宅保留住宅中世紀風格特色，搭配木質裝飾以及大型窗戶和玻璃門。（Mansion Global截圖）

美國好萊塢喜劇影片「辣妹過招」（Mean Girls）女星卡普蘭（Lizzy Caplan），最近以285萬美元出售位於洛杉磯的長期住所。卡普蘭2013年以180萬美元購買這棟中世紀風格住宅，並全面翻新，售價比先前購買時高出百餘萬元。

房地產文件紀錄，這位在「辣妹過招」以及「弗萊施曼有麻煩了」（Fleishman）等影視作品有出色表現的女星，10年前開始擁有這棟中世紀風格住宅，當時她以信託名義購買，價格為180萬美元。根據蘇富比國際地產Los Feliz房地產經紀魯本（Patricia Ruben），過去十年間，卡普蘭對這棟房屋進行全面翻新。最早報導這位女星出售房產的是紐約郵報（New York Post），不過卡普蘭至今對房產出售沒有發表任何評論。

女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅。圖為廚房空間。（Mansion Global截圖）
女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅。圖為廚房空間。（Mansion Global截圖）

女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅室內臥房。（Mansion Global截圖）
女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅室內臥房。（Mansion Global截圖）

這棟兼具中世紀與現代風格的住宅，位於高端Los Feliz Oaks社區。擁有約2000平方英尺的生活空間。通往住宅入口的，是一條帶大門的私人步道。魯本表示，前門兩側綠植環繞，延伸到入口處的室內中庭，營造出與自然相連的居家氛圍。

在住宅室內，卡普蘭為空間注入鮮明色彩，比如翠綠色的櫥櫃以及各種藍色調的淋浴磁磚。卡普蘭的翻新設計保留住宅中世紀風格特色，搭配木質裝飾以及大型窗戶和玻璃門。住宅擁有三間臥室和兩間浴室，其中主臥套房面向綠意盎然的中庭，並設有一個與浴室聯通的步入式衣櫃。

住宅外，有一座泳池幾乎橫跨整個後院。泳池周圍設有露台，並配獨立遮蔽式座位區，是觀賞周邊景色的絕佳場所。這棟住宅位聖塔蒙尼卡山東部山麓地帶，附近是格林菲斯公園的健行步道。魯本表示，「住宅附近交通便利，前往洛杉磯地區各景點都很方便，同時又隱秘幽靜，可在壯麗的公園山丘上，享受滿目青翠植被的私密自然景觀」。

女星卡普蘭（Lizzy Caplan），最近以285萬美元出售位於洛杉磯的長期住...
女星卡普蘭（Lizzy Caplan），最近以285萬美元出售位於洛杉磯的長期住所。(路透)

卡普蘭，全名伊麗莎白·安妮·卡普蘭（Elizabeth Anne Caplan）。是美國影視圈備受矚目的女演員。1982年6月30日出生在洛杉磯，她以多元化的角色和精湛演技，贏得觀眾和評論界喜愛。卡普蘭的演藝生涯充滿多樣性，從喜劇到劇情片，作品橫跨多個類型。如「辣妹過招」（Mean Girls）；「性愛大師」（Masters of Sex）；「現在你看得到我2」（Now You See Me 2）；「弗萊施曼有麻煩了」（Fleishman Is in Trouble）。

卡普蘭2017年與英國演員賴利（Tom Riley）結婚，兩人經常一起出席各類活動。她的演技自然流暢，對角色的深刻理解使她在好萊塢中脫穎而出，無論是表現輕鬆幽默還是展現深刻情感，她都游刃有餘。

女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅外觀。（Mansion Global截圖）
女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅外觀。（Mansion Global截圖）

洛杉磯 房地產 好萊塢

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