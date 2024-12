「辣妹過招」女星卡普蘭洛山丘宅售285萬 11年漲105萬

女星卡普蘭這棟住宅保留住宅中世紀風格特色,搭配木質裝飾以及大型窗戶和玻璃門。(Mansion Global截圖)

美國好萊塢 喜劇影片「辣妹過招」(Mean Girls)女星卡普蘭(Lizzy Caplan),最近以285萬美元出售位於洛杉磯 的長期住所。卡普蘭2013年以180萬美元購買這棟中世紀風格住宅,並全面翻新,售價比先前購買時高出百餘萬元。

據房地產 文件紀錄,這位在「辣妹過招」以及「弗萊施曼有麻煩了」(Fleishman)等影視作品有出色表現的女星,10年前開始擁有這棟中世紀風格住宅,當時她以信託名義購買,價格為180萬美元。根據蘇富比國際地產Los Feliz房地產經紀魯本(Patricia Ruben),過去十年間,卡普蘭對這棟房屋進行全面翻新。最早報導這位女星出售房產的是紐約郵報(New York Post),不過卡普蘭至今對房產出售沒有發表任何評論。

女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅。圖為廚房空間。(Mansion Global截圖)

女星卡普蘭所出售洛杉磯豪宅室內臥房。(Mansion Global截圖)

這棟兼具中世紀與現代風格的住宅,位於高端Los Feliz Oaks社區。擁有約2000平方英尺的生活空間。通往住宅入口的,是一條帶大門的私人步道。魯本表示,前門兩側綠植環繞,延伸到入口處的室內中庭,營造出與自然相連的居家氛圍。

在住宅室內,卡普蘭為空間注入鮮明色彩,比如翠綠色的櫥櫃以及各種藍色調的淋浴磁磚。卡普蘭的翻新設計保留住宅中世紀風格特色,搭配木質裝飾以及大型窗戶和玻璃門。住宅擁有三間臥室和兩間浴室,其中主臥套房面向綠意盎然的中庭,並設有一個與浴室聯通的步入式衣櫃。

住宅外,有一座泳池幾乎橫跨整個後院。泳池周圍設有露台,並配獨立遮蔽式座位區,是觀賞周邊景色的絕佳場所。這棟住宅位聖塔蒙尼卡山東部山麓地帶,附近是格林菲斯公園的健行步道。魯本表示,「住宅附近交通便利,前往洛杉磯地區各景點都很方便,同時又隱秘幽靜,可在壯麗的公園山丘上,享受滿目青翠植被的私密自然景觀」。

女星卡普蘭(Lizzy Caplan),最近以285萬美元出售位於洛杉磯的長期住所。(路透)

卡普蘭,全名伊麗莎白·安妮·卡普蘭(Elizabeth Anne Caplan)。是美國影視圈備受矚目的女演員。1982年6月30日出生在洛杉磯,她以多元化的角色和精湛演技,贏得觀眾和評論界喜愛。卡普蘭的演藝生涯充滿多樣性,從喜劇到劇情片,作品橫跨多個類型。如「辣妹過招」(Mean Girls);「性愛大師」(Masters of Sex);「現在你看得到我2」(Now You See Me 2);「弗萊施曼有麻煩了」(Fleishman Is in Trouble)。