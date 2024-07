箭頭湖湖景莊園 迪士尼風格城堡1100萬售出

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁)

南加 聖伯納汀諾縣山地小鎮箭頭湖(Lake Arrowhead)一座設計風格為迪士尼 城堡的湖景莊園,日前以超過1100萬元價格售出,創當地住宅銷售新紀錄。這座莊園是迪士尼動畫師、奧斯卡 得主及動畫短片「親愛的籃球」(Dear Basketball)導演吉恩(Glen Keane)所設計。

這座湖景莊園的買家是美國電信公司Comcast總裁兼首席執行官沃森(David Watson)及妻子艾倫(Ellen)。地產記錄顯示,買家通過一個註冊在賓州的公司於2024年4月8日購得這棟房產,買價比2023年11月上市時要求的1255萬元低8%。這座房產最初於2023年6月上市時標價1450萬元。

具有迪士尼風格的湖景莊園占地逾1.5畝,精心修剪綠植的地塊被湖水三面環繞。其中一座有閘門的8974平方呎法式城堡,設有六間臥室和八間浴室,於2002年按照吉恩和他的妻子琳達(Linda)的願景建造。房產廣告這樣描述,「不惜任何花費且該物業一直被主人精心維護。」

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁)

莊園建築外觀裝飾著石材和進口屋頂瓦片。兩隻石雕熊立於正面大門上方的花飾扶桿旁。穿過圓形大廳入口,眼前是客廳,頂部有掛在高木雕天花板上的吊燈,室內裝飾性石製壁爐,以及房間兩側的法式門。更多亮點包括美食廚房、休閒風格餐廳、一個可容納20人的放映室,以及品酒室、台球休息室。一間帶迷你酒吧和落地書架的圖書館。建築主層的主臥套房設有壁爐。還有一個主臥套房則設有壁爐和獨立的外部入口。

猶如童話般的湖畔迪士尼城堡配有完整設備的碼頭房、有屋頂遮蔽的碼頭和一個單獨的碼頭,再加上當地普通湖畔住宅不多見的第二個碼頭,增添了額外水上休閒的便利設施。

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁)

威爾森(Lynne B. Wilson)是Lynne B. Wilson & Associates公司的負責人,負責這棟房產的上市。而The Agency的達林(Malyn Dahlin)和坎寧頓(Alice Cannington)則代表買家。

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁)

迪士尼動畫師吉恩現年70歲,是漫畫家Bill Keane的兒子,Bill Keane是「家庭漫畫」(Family Circus)系列連載的創作者。吉恩受父親作品的啟發,於1974年加入Walt Disney動畫工作室。在他38年職業生涯中,創作了大量令人難忘的角色,包括「小美人魚」(The Little Mermaid)、「美女與野獸」(Beauty and the Beast)、「阿拉丁」(Aladdin)、「風中奇緣」(Pocahontas)、「泰山」(Tarzan)和「魔髮奇緣」(Tangled)中的動畫角色。