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箭頭湖湖景莊園 迪士尼風格城堡1100萬售出

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）

南加聖伯納汀諾縣山地小鎮箭頭湖（Lake Arrowhead）一座設計風格為迪士尼城堡的湖景莊園，日前以超過1100萬元價格售出，創當地住宅銷售新紀錄。這座莊園是迪士尼動畫師、奧斯卡得主及動畫短片「親愛的籃球」（Dear Basketball）導演吉恩（Glen Keane）所設計。

這座湖景莊園的買家是美國電信公司Comcast總裁兼首席執行官沃森（David Watson）及妻子艾倫（Ellen）。地產記錄顯示，買家通過一個註冊在賓州的公司於2024年4月8日購得這棟房產，買價比2023年11月上市時要求的1255萬元低8%。這座房產最初於2023年6月上市時標價1450萬元。

具有迪士尼風格的湖景莊園占地逾1.5畝，精心修剪綠植的地塊被湖水三面環繞。其中一座有閘門的8974平方呎法式城堡，設有六間臥室和八間浴室，於2002年按照吉恩和他的妻子琳達（Linda）的願景建造。房產廣告這樣描述，「不惜任何花費且該物業一直被主人精心維護。」

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁...
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）

莊園建築外觀裝飾著石材和進口屋頂瓦片。兩隻石雕熊立於正面大門上方的花飾扶桿旁。穿過圓形大廳入口，眼前是客廳，頂部有掛在高木雕天花板上的吊燈，室內裝飾性石製壁爐，以及房間兩側的法式門。更多亮點包括美食廚房、休閒風格餐廳、一個可容納20人的放映室，以及品酒室、台球休息室。一間帶迷你酒吧和落地書架的圖書館。建築主層的主臥套房設有壁爐。還有一個主臥套房則設有壁爐和獨立的外部入口。

猶如童話般的湖畔迪士尼城堡配有完整設備的碼頭房、有屋頂遮蔽的碼頭和一個單獨的碼頭，再加上當地普通湖畔住宅不多見的第二個碼頭，增添了額外水上休閒的便利設施。

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁...
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）

威爾森（Lynne B. Wilson）是Lynne B. Wilson & Associates公司的負責人，負責這棟房產的上市。而The Agency的達林（Malyn Dahlin）和坎寧頓（Alice Cannington）則代表買家。

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁...
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）

迪士尼動畫師吉恩現年70歲，是漫畫家Bill Keane的兒子，Bill Keane是「家庭漫畫」（Family Circus）系列連載的創作者。吉恩受父親作品的啟發，於1974年加入Walt Disney動畫工作室。在他38年職業生涯中，創作了大量令人難忘的角色，包括「小美人魚」（The Little Mermaid）、「美女與野獸」（Beauty and the Beast）、「阿拉丁」（Aladdin）、「風中奇緣」（Pocahontas）、「泰山」（Tarzan）和「魔髮奇緣」（Tangled）中的動畫角色。

吉恩因根據前NBA籃球巨星科比（Kobe Bryant）在「球員論壇」（Players' Tribune）上發表的退役詩「親愛的籃球」（Dear Basketball）而製作的短片，共同獲得了2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。

圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁...
圖為出售的箭頭湖湖景莊園。( The Oppenheim Group地產公司網頁）

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