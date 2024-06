庫比蒂諾史上最大住房計畫「The Rise」 將動工

庫比蒂諾「The Rise」計畫預計今夏在Vallco購物中心舊址開始施工;此為模擬圖。(翻攝自官網)

庫比蒂諾最大規模的住房計畫「The Rise」預計今夏將在Vallco購物中心舊址開始施工,該計畫包含商鋪、辦公室以及2400套住宅單位,其中一半為可負擔住房。

該地產的所有人Sand Hill Property公司表示,將於今夏準備好場地的管線和基礎設施並開始建設,另說明將透過「好鄰居計畫」為居民提供工程進度更新,包括關於減塵、材料回收、工程進度、交通管制和卡車路線等資訊。

庫比蒂諾Vallco商場歇業已久,此為商場原樣。(翻攝自Googlemap)

The Rise計畫預計於2028年完工,但Sand Hill Property公司的執行董事莫茲(Reed Moulds)表示,工作時程很大程度取決於當地房地產 市場的狀況;因為灣區及全國各地的公司都在高利率和通膨的環境下難以獲得融資 ,部分的開發商決定延遲或取消計畫,直到融資情況得到改善,而其他開發商則不得已調整計畫,以爭取融資方的注意。

The Rise計畫審核過程一波三折;2018年,Sand Hill原提出的規畫不僅多了數百個住房、辦公和商業空間,還附帶一系列社區福利 ,包括新的表演藝術中心、市政廳和應急中心。該開發計畫本可在SB35法案(要求地方政府加速批准房屋計畫的州法律)下獲准,但同年,反對發展的非營利組織Friends of Better Cupertino提起訴訟,質疑快速核准重建的合法性。2020年,一位聖他克拉拉的法官裁定該計畫可以繼續進行。然而,因為受法律的挑戰、議會及居民的分歧,最終導致該計畫縮水並削減了這些福利,而成為現在的The Rise。

The Rise計畫若完工,將有助於庫比蒂諾在2031年之前實現增加4500多套新住房的目標。位於North Wolfe路、距離該計畫地點正對面的Holder's Country Inn餐廳老闆弗洛雷斯(Efren Flores)表示期待;該餐廳已營業兩年,未來湧入The Rise的新居民將為庫比蒂諾的事業帶來新客戶與機會。弗洛雷斯說,即使現在因為距離建設地點非常近,常會受到噪音和灰塵影響,但長遠來看,這對該地區的企業來說十分有利。