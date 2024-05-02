巴沙迪那百年莊園掛牌1080萬待售 有望入選國家歷史名勝

該房產由建築大師Wallace Neff打造。（房產交易平台Redfin）

1920年代是南加州 建築的黃金時代，也是一個前所未有的財富時代，許多華麗的豪宅都在那個時期打造。近日位於巴沙迪那的一座由建築大師華萊士(Wallace Neff)設計的百年庭院莊園正在尋求買家，掛牌價1080萬元。該房產是零售巨頭Montgomery Ward的繼承人Charles H. Thorne的故居。

這座宏偉的莊園坐落在占地1.7英畝的山丘上，位於洛斯阿圖(Los Altos)社區的一條私人門控車道上，對面是Annandale高爾夫俱樂部，距離洛杉磯市中心僅幾分鐘的車程。華萊士精心打造了這座奢華的景觀住宅，周圍是浪漫的中央庭院，庭院裡種著盛開的九重葛和噴泉，其設計靈感來自燕子教堂(Mission San Juan Capistrano)。

房屋俯瞰圖。（房產交易平台Redfin）

這座1萬82平方呎的西班牙殖民復興風格住宅以一座9162平方呎的主屋為中心，共八間臥室、十間浴室，房子的大部分空間都可以俯瞰山景，高聳的義大利 石松環繞著莊園，其中包括一間920平方呎的賓客公寓，設有兩間臥室和一間浴室位於四車位車庫上方。

屋內的大部門空間都可以俯瞰山景。（房產交易平台Redfin）

主臥室。（房產交易平台Redfin）

房內隨處可見典型的西班牙風格，例如拱形牆壁、雕花門和石製品、裝飾性鐵製品和燈具以及圖案瓷磚，為主屋的內部增添了特色。Coldwell Banker Realty的房地產經紀人Carol Chua表示，現任業主精心修復了他們擁有近50年歷史的房屋，這棟房子「可能有資格列入國家歷史名勝 名錄」。

濃厚的西班牙風格。（房產交易平台Redfin）

Charles H Thorne是Montgomery Ward的聯合創始人五個兒子中的第二個，他曾擔任這家總部位於芝加哥的郵購巨頭的財務主管，並於1903年成為總裁。七年後，Thorne搬到巴沙迪那，1948年他在亨廷頓紀念醫院(Huntington Memorial Hospital)去世，享年79歲。